Espana agencias

Interior fija al menos un 80% de personal de seguridad privada en infraestructuras críticas durante la huelga

16/02/2026 Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prevé emitir a lo largo de este verano el informe preceptivo sobre la solicitud de modificación de la autorización de explotación de Almaraz I y II hasta 2030, según ha señalado este martes en un encuentro informativo el presidente del organismo regulador, Juan Carlos Lentijo. POLITICA Carlos Criado - Europa Press
16/02/2026 Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prevé emitir a lo largo de este verano el informe preceptivo sobre la solicitud de modificación de la autorización de explotación de Almaraz I y II hasta 2030, según ha señalado este martes en un encuentro informativo el presidente del organismo regulador, Juan Carlos Lentijo. POLITICA Carlos Criado - Europa Press
Guardar

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha fijado que al menos el 80% del personal de seguridad privada adscrito a los servicios esenciales trabaje durante la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre para blindar las infraestructuras críticas, entre las que destacan centrales nucleares, refinerías, petroquímicas y depósitos de combustible.

Los servicios mínimos también afectan a fábricas y almacenes de armas o explosivos, así como al suministro y distribución de agua, gas y electricidad, y se eleva al 90% del personal en servicios de seguridad en transportes públicos como puertos, aeropuertos o ferrocarriles y en los centros de telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

Interior cita los considerados "sectores estratégicos" y la normativa vigente al tratarse de infraestructuras "fuertemente interdependientes", según la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, con fecha de 30 de octubre, que ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ha consultado Europa Press.

"Un fallo de seguridad de cualquier índole (física o cibernética) en cualquiera de éstas puede desencadenar, por efectos en cascada, unos escenarios muy graves para el funcionamiento de las mismas y para la seguridad de los ciudadanos", expone.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Interior ha establecido igualmente que "el nivel adecuado no debe ser inferior al 80%" en transporte y custodia de fondos de monedas y billetes, así como en centrales de alarma y los centros y sedes de medios de comunicación social.

En este sentido, establece que la cobertura sea del 85% en los servicios de protección de las personas que pudieran encontrarse en el interior de establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados y buques pesqueros o mercantes que naveguen bajo bandera española con armas de guerra.

Dado que la huelga está convocada para el día 11 de noviembre, en aquellas actividades sujetas a régimen de turnos los servicios mínimos deberán mantenerse desde el inicio del primer turno afectado, aunque este comience con anterioridad a las 00.00 horas de dicho día, y hasta la finalización del último turno afectado, aunque concluya con posterioridad a las 24.00 horas del mismo, según especifica Interior.

También apunta que los porcentajes establecidos comprenderán en todo caso, "como mínimo", un vigilante de seguridad y que en todos los supuestos se cuente con la "dotación mínima determinada en la normativa, autorización, plan de seguridad o de autoprotección que corresponda aplicar a en cada caso".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

La Generalitat abre una convocatoria de 9,8 millones de euros con dos líneas de subvenciones según la edad del solicitante, con plazo de inscripción hasta el 7 de diciembre y exigencia de presentar un plan empresarial

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Los mejores panettones de 2026: el clásico está en Barcelona y el de chocolate se prepara en un pequeño pueblo de Alicante

El Gastronomic Forum Barcelona ha celebrado su ya clásico concurso al Mejor Panettone Artesano de España, organizado por la Escuela de Pastelería del Gremi de Barcelona

Los mejores panettones de 2026: el clásico está en Barcelona y el de chocolate se prepara en un pequeño pueblo de Alicante

Arqueólogos descubren una tumba de hace más de 2.300 años con inscripciones que podrían nombrar a una sacerdotisa de una de las diosas más importante del imperio

La sepultura conserva punturas y dos textos que remiten al culto de la diosa de la agricultura

Arqueólogos descubren una tumba de hace más de 2.300 años con inscripciones que podrían nombrar a una sacerdotisa de una de las diosas más importante del imperio

Alan Peiró, adiestrador canino: “Los perros salvajes el 80% del tiempo lo que hacen es dormir y descansar”

El experto estudia la viabilidad de tener una mascota en una vivienda pequeña

Alan Peiró, adiestrador canino: “Los perros salvajes el 80% del tiempo lo que hacen es dormir y descansar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

Unos traficantes en Sevilla que trasladaban un fusil AK-47 y un lanzacohetes valorados en 6.000 euros los arrojan desde un coche durante una persecución policial

ECONOMÍA

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”