Indra se alía con seis empresas españolas para proteger infraestructuras submarinas

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Madrid, 4 nov (EFE).- Indra se ha aliado con otras seis empresas para desarrollar Sipris, un proyecto de vigilancia y protección de infraestructuras submarinas con el que se busca reforzar la soberanía europea tecnológica en este ámbito.

Indra coordinará esta iniciativa, al que se han sumado las empresas SAES, UTEK, Aragon Photonics, Iqua Robotics, FYLA y Sateliot, según ha informado la tecnológica española este miércoles en una nota de prensa.

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Las siete compañías han firmado este miércoles un memorando de entendimiento en París, en el marco de Euronaval, un encuentro internacional de defensa naval, para desarrollar capacidades que permitan observar, comprender y vigilar el dominio submarino.

Indra asumirá el papel de integrador de la solución global y coordinador del ecosistema, además de definir la arquitectura del sistema.

La solución se apoyará en Seadef, su familia de productos de sistemas de misión en el dominio naval, y en IndraMind, su plataforma de inteligencia y explotación de datos basada en inteligencia artificial (IA) soberana.

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Indra aportará asimismo capacidades de sistemas aéreos no tripulados (UAV) y gestión de comunicaciones.

Por su parte, SAES contribuirá con su tecnología de acústica submarina, UTEK trabajará en los vehículos autónomos de superficie (USV), Iqua Robotics asumirá el desarrollo de vehículos autónomos submarinos (UUV) y Aragon Photonics aportará su experiencia de sensado acústico.

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Por su parte, FYLA sumará su especialización en tecnologías de comunicaciones ópticas submarinas y Sateliot los sistemas de comunicaciones e información satelital.

Sipris se plantea como una iniciativa abierta a la incorporación progresiva de otras empresas, centros tecnológicos y actores de la industria nacional que puedan aportar capacidades y contribuir a ampliar la vigilancia persistente del dominio submarino. EFE

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