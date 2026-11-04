Hoy será noticia. Jueves, 5 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Los partidos ajustan sus campañas electorales a la tragedia de Urda y la dimisión de Puente

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Madrid (EFE).- Acaba el plazo de presentación de recursos a la proclamación de candidaturas electorales mientras los partidos políticos ajustan sus campañas al contexto político actual marcado todavía por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y la influencia de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

El PSOE respira tras la salida de Óscar Puente del Gobierno y ve en su dimisión una oportunidad para contraponer sus políticas y valores a las del PP y que la ciudadanía pueda diferenciar cómo cada partido asume responsabilidades políticas.

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Los sindicatos de Adif y Renfe aceleran la convocatoria de huelga

Madrid (EFE).- Los sindicatos de Adif y Renfe se reúnen este jueves para acelerar la convocatoria de huelga el 17 de noviembre para exigir mejoras en la red tras el accidente de Urda, un encuentro que se produce después del primer contacto que ha mantenido el vicepresidente económico y nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, que dimitió después.

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Marco de la Peña acumulaba dos años como presidente de Adif, un cargo que inició el 17 de septiembre de 2024 y en el que ha tenido que hacer frente a dos accidentes en la alta velocidad española, un primero en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y un segundo ocurrido en Urda (Toledo), el pasado miércoles, con al menos 69 víctimas.

ACCIDENTE FERROVIARIO

Cuerpo se reunirá con los sindicatos por las huelgas previstas en los próximos días

Madrid (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá hoy con los sindicatos que representan al sector ferroviario tras asumir este miércoles el cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de forma transitoria, después de la dimisión de Óscar Puente.

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El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado llevar a cabo una el 17 del mismo mes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas.

CUMBRE IBEROAMERICANA

La Cumbre Iberoamericana aborda retos como los desastres naturales y la IA

Madrid (EFE).- Los líderes congregados en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana abordan los retos que afronta esta comunidad, como los desastres naturales, la evolución de la inteligencia artificial o una mayor cooperación entre sus miembros, con posiciones ideológicas muchas veces contrapuestas.

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En un discurso dirigido este miércoles a los asistentes al inicio la cena de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que los reyes de España han ofrecido en el Palacio Real tras el acto de inauguración,Felipe VI ha asegurado este jueves que España no se entendería sin Iberoamérica y ha destacado que la prioridad de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de su cooperación debe ser la mejora de las condiciones de vida y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos.

CUMBRE IBEROAMERICANA

Milei se reunirá de nuevo este jueves con Isabel Díaz Ayuso

Madrid (EFE).- Javier Milei se reunirá este jueves a las 13:30 horas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según consta en la agenda del mandatario argentino, que se encuentra en la capital de España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno.

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El mandatario argentino ya se reunió con Ayuso en Madrid hace dos semanas, cuando viajó a España para participar en una acto universitario en el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y visitar la sede de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, con cuyo líder Santiago Abascal conversó por videollamada.

FÚTBOL JESÚS DE MIGUEL

Navahermosa (Toledo) despedirá este jueves al futbolista Jesús de Miguel

Navahermosa (Toledo) (EFE).- Los restos mortales del futbolista Jesús de Miguel llegarán esta medianoche al tanatorio de Navahermosa (Toledo), donde este jueves, a las 15:00 horas en la iglesia parroquial de la localidad, se celebrará la misa funeral, según han confirmado a EFE fuentes municipales.

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El municipio toledano despedirá al delantero del CD Tenerife, fallecido este martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permanecía ingresado en la UCI tras sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra, Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

HUELGA METAL

Los afiliados de CCOO votan el nuevo preacuerdo del convenio del metal

Murcia (EFE).- Los afiliados del sindicato Comisiones Obreras decidirán hoysi respaldan la última propuesta de la patronal FREMM para renovar el convenio colectivo del metal de la Región de Murcia, tras una semana de huelga que ha generado hasta el momento pérdidas de entre el 8 y el 15 % a las empresas de la comarca de Cartagena.

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El sindicato CCOO ha precisado este miércoles que no ha firmado ningún preacuerdo y que la decisión corresponde a su militancia, después de que los tres convocantes de la huelga indefinida (UGT, Comisiones Obreras y USO) llevasen a cabo varias reuniones en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga.

CAMPAÑA RENTA

Finaliza el plazo para abonar el segundo pago de la declaración de la renta

Madrid (EFE).- Este jueves finaliza el plazo para que los contribuyentes que optaron por fraccionar su cuota a ingresar de la liquidación de la renta de 2025 abonen el segundo pago, según el calendario disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes cuya declaración resultó a ingresar tenían la posibilidad de fraccionar el pago, con un primer abono (60 % del total) en el momento de presentar la liquidación y el resto (40 % del total) antes del 5 de noviembre. En la campaña de la renta de 2025, que finalizó el 30 de junio, la Agencia Tributaria recibió 25,6 millones de declaraciones de IRPF, de las que 7,5 millones resultaron a ingresar.

TELEVISIÓN LA SÉPTIMA

La Séptima se estrena con un sondeo electoral diario y con una entrevista a Carlos Cuerpo

La cadena ya ha invitado a los grupos políticos para que acudan a sus programas durante la campaña electoral, pero aún no han recibido respuesta de todos y esperan cerrar con Moncloa una entrevista con Pedro Sánchez.

PERIODISMO MÓVIL

EFE y UOC convocan la VII edición de los Premios MoJoInnova de periodismo móvil

Madrid (EFE).- Los Premios MoJoInnova UOC-EFE 2027 de periodismo móvil abren este jueves el plazo de presentación de candidaturas para su séptima edición, que recibirá candidaturas hasta el próximo 31 de marzo para reconocer el uso innovador de las tecnologías móviles en la práctica periodística.

La innovación y la investigación periodística en la manera de explorar nuevas narrativas "permiten hacer un mejor periodismo", explican desde la organización de estos premios, convocados conjuntamente por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE, y que cuentan con el patrocinio de Vueling, para promover la excelencia del periodismo móvil.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares, con pocos cambios térmicos

Madrid (EFE).- En el tercio este peninsular y Baleares el jueves se registrarán precipitaciones que ocasionalmente irán acompañadas de tormenta, con probabilidad de que sean fuertes o localmente muy fuertes en el archipiélago, así como en los litorales del sureste, con temperaturas que sufrirán pocos cambios, salvo algunos ascensos de máximas y mínimas.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la península habrá una tendencia a la estabilización, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, pero la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo mantendrá la inestabilidad en el tercio este y Baleares. Es posible que la inestabilidad afecte de forma aislada a Alborán, con tendencia a cesar.

EFE

fp