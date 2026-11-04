Gran Canaria empieza a trazar su camino al Mundial 2030 con la creación del Comité de Sede

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 nov (EFE).- Gran Canaria ha empezado a trazar su camino hacia el Mundial de Fútbol 2030 y ha constituido este martes el Comité de la Sede de Gran Canaria, un órgano que reunirá a las administraciones públicas, empresas privadas y agentes sociales en grupos de trabajo para desarrollar la candidatura.

Con la visita del comité de la FIFA para el 26 de noviembre en el horizonte, la reunión ha permitido comenzar a crear comisiones en ámbitos de movilidad, transporte, alojamiento, infraestructuras o nuevas tecnologías, más allá del apartado futbolístico o del proceso de remodelación del Estadio de Gran Canaria, adjudicado recientemente a la Unión Temporal de Empresas OHLA-Sando.

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En declaraciones a los medios de comunicación tras la constitución del comité, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que, desde 2024, se han ido "dando los pasos necesarios para cubrir todas aquellas etapas imprescindibles" en el desarrollo de Gran Canaria como sede mundialista en 2030.

Un trabajo que ha escenificado en la adjudicación de las obras de reforma del Estadio de Gran Canaria, un recinto que "será un icono arquitectónico extraordinario", pero también "un elemento vertebrador del desarrollo social, económico y deportivo para la ciudad y para la isla".

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Morales ha recordado que la visita de la FIFA a Gran Canaria coincide con el Comité de Evaluación de Las Palmas de Gran Canaria como candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031, lo que demuestra que Gran Canaria es "una isla en ebullición" cultural y deportiva, pero también demuestra que es capaz de "hacer frente a grandes retos" desde un territorio insular.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha afirmado que Gran Canaria ha dado "un paso de consolidación" para recibir el Mundial de Fútbol 2030 gracias al compromiso "claro y evidente" de toda la sociedad grancanaria, desde el capital público al privado.

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"Este comité significa seguir acreditando con pasos decididos y firmes la capacidad que tenemos desde las ciudades de la isla para ser sede del Mundial", ha expresado la alcaldesa, que en ese mismo 26 de noviembre pondrá en evaluación la candidatura 'Rebelión de la Geografía' para ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031. EFE

phd/cas/jpd

(foto)