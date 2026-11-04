Gobierno Castilla-La Mancha ve en dimisión de Puente "la única decisión que podía tomar"

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Toledo, 4 nov (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado este miércoles que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha sido "un ejercicio de responsabilidad institucional" y "posiblemente, era la única decisión que podía tomar desde este punto de vista".

La consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha comentado de este modo la dimisión de Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario que ha causado 69 víctimas mortales, "una auténtica tragedia", que "se ha vivido de forma particular en Castilla-La Mancha", ya que la comunidad autónoma "ha tenido la responsabilidad de dar respuesta a la emergencia".

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En la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, Padilla ha reconocido que han sido "días duros, marcados por el dolor, la preocupación y la responsabilidad de afrontar una tragedia de esta magnitud" en los que "no ha importado el color político" y "la única respuesta ha sido colaboración, transparencia, atender y estar al lado de las personas que han necesitado y necesitan ayuda".

Por ello, ha añadido que no quería "empañar con nada más" estas reflexiones, al ser preguntada por si este accidente ferroviario afectará a la campaña electoral que comienza en poco más de una semana de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. EFE

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(foto)