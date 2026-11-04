Gamarra tacha de "parche" que Cuerpo releve a Puente, a quien dimitieron los sondeos

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Salamanca, 04 nov (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha tachado de "parche" que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, releve en la cartera de Transportes a Óscar Puente, a quien "han dimitido" las encuestas por el desgaste electoral.

"El máximo responsable es Pedro Sánchez y lo vamos a dimitir en las urnas el 29N, esa es la única valoración posible", ha dicho Gamarra a preguntas de periodistas en un acto de precampaña en Salamanca junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

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La dirigente popular ha pedido que el país nunca más tenga como responsables políticos "a los que se dedican a tuitear, a insultar al adversario, a perseguir periodistas, a atacar a jueces, en vez de servir a España y mantener las infraestructuras".

"Puente nunca debió llegar a ser ministro, igual que (José Luis) Ábalos, y el responsable de todo ello es Sánchez. A Puente lo dimitieron las encuestas, y a Sánchez lo vamos a dimitir los españoles en las urnas", ha afirmado, para señalar además que el PSOE está mostrando "más empatía con el ya exministro que con las víctimas".

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Gamarra ha hablado asimismo de "ocho años de degradación", no solo de la política, sino también de "cómo se estropea todo" lo que con tanto esfuerzo han levantado los españoles, algo que el PP promete revertir con una "reconstrucción nacional desde el esfuerzo para que el país vuelva a funcionar". EFE

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