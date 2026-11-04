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Feijóo reitera que dimitiríá si no aprueba los presupuestos: "No soy el Sánchez del PP"

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Madrid, 4 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este miércoles que, en el caso de llegar a la Moncloa tras el 29N, dimitiría y convocaría elecciones si no lograra aprobar los presupuestos generales de 2027 y 2028 porque, según ha enfatizado, él no es "el Sánchez del PP".

En un acto organizado por La Razón, Feijóo ha dicho que espera aprobar los presupuestos de 2027 porque si no tendrían que prorrogarse los últimos, los de 2023.

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"¿Qué es lo que prorrogo? ¿prorrogo el presupuesto del año 23? No, entonces ¿qué soy Sánchez del PP? No es posible eso", ha afirmado el candidato a la presidencia, quien ha insistido en que "sin duda" convocaría elecciones si no lograra aprobar las cuentas de los dos próximos años.

Feijóo ha explicado que si el Gobierno se constituye en el primer trimestre del año hay "120 días para hacer el presupuesto".

En ese tiempo no estará clara la auditoría que planea hacer al Gobierno de Pedro Sánchez y será un tiempo en el que habrá que negociar con la Unión Europea, ha relatado. "Es un test de estrés máximo. Pero mire, si hay un partido que sabe hacer Presupuestos Generales del Estado es el PP", ha afirmado.

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En una entrevista en Antena3, Feijóo ha adelantado esta mañana que su plan si llega a gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre es presentar dos proyectos de ley de presupuestos el año que viene, los del ejercicio 2027 en primavera y los de 2028 en su plazo, el próximo otoño.

En el acto en La Razón Feijóo ha hablado sobre varios temas de actualidad y ha afirmado que cuando llegue a Moncloa y tenga que formar gobierno elegirá perfiles técnicos y no pedirá a nadie el carnet del partido.

"Dejar trabajar a los expertos, a los técnicos. No pediré a nadie el carnet de mi partido", ha apuntado el líder popular, quien ha añadido que valorará la "capacidad, la experiencia y la voluntad de servicio".

Todo ello porque "la mala gestión tiene coste y el nepotismo también", ha afirmado refiriéndose al accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha causado 69 muertos.

Sánchez, ha dicho, es el responsable de la situación del sistema ferroviario de España y por ello, aunque el ya exministro de Transporte, Óscar Puente, haya dimitido, el presidente sigue en el Gobierno.

"Puente se va", ha agregado, pero "Sánchez se queda" y "lo que hay que cambiar es la gestión", por lo que "lo que hay que cambiar es a Sánchez". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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