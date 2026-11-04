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El PSOE respira tras la marcha de Puente y ve una oportunidad para diferenciarse del PP

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Macarena Soto

Madrid, 4 nov (EFE).- El PSOE respira tras la salida de Óscar Puente del Gobierno y ve en su dimisión una oportunidad para contraponer sus políticas y valores a las del PP y que la ciudadanía pueda diferenciar cómo cada partido asume responsabilidades políticas.

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Un dirigente regional reconoce a EFE que la marcha del ya exministro ha supuesto un "alivio" para las filas socialistas que veían complicado afrontar la campaña electoral con Puente en las listas y al frente del Ministerio de Transportes cuando aún queda mucho por gestionar del accidente ferrovario de Urda (Toledo).

La misma fuente tiene claro que tras la decisión del exministro "hay partido" y recuerda que tanto la militancia como los cargos de la formación no suelen dejarse caer en el pesimismo, por lo que ahora toca seguir empujando para lograr los mejores resultados posibles en las elecciones del 29 de noviembre, sin olvidarse de las víctimas del trágico siniestro.

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En la Ejecutiva federal creen que la dimisión plantea una "muy buena oportunidad" para que el PSOE presente su proyecto frente al del PP y que los votantes puedan elegir entre quienes "dan lecciones" y no actúan en consecuencia, y los que cuando llega una situación difícil son "coherentes y responsables".

Un miembro de la dirección nacional y del equipo de campaña reconoce que el partido atraviesa un momento "muy complicado" tras el accidente de Urda y la renuncia de Puente tanto en el Ministerio de Transportes como en las listas electorales, pero tilda de "bulo" que haya encuestas que den una bajada en la intención de voto a los socialistas tras el accidente.

Admite no obstante que este suceso ha cambiado todo en la campaña y que ahora el partido debe pasar de su propuesta inicial marcada por la alegría y la proactividad a una en la que los socialistas expongan el proyecto de honestidad, responsabilidad y ejecución que tienen para España basado en la defensa de la democracia y de los servicios públicos.

Ese planteamiento lo presentará el líder de la formación, Pedro Sánchez, el próximo viernes en el acto de Valencia con el que el PSOE reanudará la precampaña tras el accidente de Urda y donde es previsible que plantee la diferencia entre la salida de Puente y la marcha de Carlos Mazón de la Generalitat valenciana tras la dana de 2024.

Con el de Valencia los socialistas retoman su actividad electoral, muy intensa antes del siniestro; proseguirán el sábado en Tarragona y el domingo en Bilbao, en sendos actos protagonizados por el secretario general y candidato a la Presidencia.

Además de la salida de Puente, los socialistas también prevén sacar pecho de las victorias del izquierdista Lula da Silva en Brasil y de los demócratas en los comicios de medio término en Estados Unidos.

Se trata de "excelentísima noticia" para la defensa de la democracia, los servicios públicos y la ciudadanía frente a los tecnooligarcas y es una ola, agregan desde la Ejecutiva, que va seguir en España el 29 de noviembre. EFE

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