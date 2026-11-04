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El Mando del Ciberespacio avisa de que hay que prepararse para el peor escenario posible

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Madrid, 4 nov (EFE).- El jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio, el vicealmirante Javier Roca, ha asegurado que este dominio representa un riesgo operativo "mucho más probable" que el impacto de un misil y ha advertido de que hay que prepararse para el peor escenario posible.

"No podemos imaginar cómo ni contra quien combatiremos", ha asegurado Roca durante su intervención en una mesa redonda dentro de la jornada “El Ejército de Tierra y el campo de batalla inteligente”.

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El vicealmirante ha señalado que el entorno operativo actual muta a una velocidad que excede la inercia institucional y ha alertado de que la inteligencia artificial (IA) multiplica las capacidades y las amenazas a un ritmo que supera al de otros hitos históricos como la aparición de la artillería, el blindaje o incluso la aviación.

Tras recordar que el Mando Conjunto del Ciberespacio se creó en 2013, Roca ha pedido hacer autocrítica porque, más de una década después, este nuevo dominio de las operaciones "no nos lo creemos" y "no nos gusta", ha dicho, porque es "muy complejo y exigente", lo que "no nos exime de ser destruidos a través de él", ha añadido.

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"Estamos educando a nuestros soldados para un mundo que ya no existe. Si dentro de 50 años son como nosotros, los llevaremos al fracaso", ha afirmado.

Roca ha avisado de que la capacidad del Ejército de Tierra depende "casi por completo" del acceso seguro, confiable y resiliente al ciberespacio, por lo que uno de sus retos será lograr que su Fuerza sea capaz de ejecutar ciberoperaciones con capacidades probadas en escenarios del mundo real. EFE

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