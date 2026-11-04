El Imserso abre el plazo para pedir las 199.000 plazas en balnearios en 2027, 2.000 más

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este miércoles el plazo para solicitar las 199.000 plazas para estancias de una duración de 10 días (9 noches) con pensión completa que ofrece su programa de termalismo de 2027, lo que supone 2.000 más que la temporada anterior.

En el programa participan 87 balnearios de toda España y los viajes podrán realizarse desde el 1 de febrero hasta el 14 de diciembre de 2027, ha informado hoy el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado.

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Los precios oscilan entre los 322 y los 477 euros por persona e incluyen alojamiento, pensión completa, reconocimiento médico al ingresar en el balneario, tratamiento termal, seguimiento médico, actividades de ocio y tiempo libre y póliza de seguro.

Para pedir una plaza en el programa de termalismo, el Imserso ha establecido dos plazos de presentación de solicitudes, ha detallado el ministerio.

Para los turnos comprendidos entre los meses de febrero y agosto de 2027, las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 5 de diciembre, mientras que para los de septiembre a diciembre de 2027 será hasta el próximo 12 de mayo.

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El programa de termalismo del Imserso se creó en 1989 para "mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante tratamientos termales, facilitándoles el acceso a balnearios a precios accesibles", ha recordado el ministerio.

En su opinión, este programa "contribuye al envejecimiento activo y a la promoción de una vida activa, al tiempo que ayuda a reducir la necesidad de tratamientos médicos más invasivos y contribuye a la mejora general del bienestar físico y mental".

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Además, esta iniciativa se ha convertido en "un importante dinamizador de la economía", gracias a la generación de actividad económica y empleo desestacionalizado en el sector termal, especialmente en el ámbito rural, ha destacado. EFE