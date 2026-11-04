El Gobierno empezará en breve a desmantelar algunos campamentos de Ceuta

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Ceuta, 4 nov (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que "en los próximos días" se empezarán a desmantelar algunos de los recursos temporales habilitados por el Gobierno en Ceuta, después de que más de 15.000 migrantes hayan retornado ya a su país.

En declaraciones facilitadas por la Delegación del Gobierno después de la reunión del Comité de Situación de Ceuta, el ministro ha avanzadp que el desmantelamiento se producirá "de acuerdo a lo que marquen las fuerzas y cuerpos de seguridad".

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Ángel Víctor Torres ha destacado que este desmantelamiento se podrá realizar, ya que actualmente hay 7.000 plazas en los dispositivos temporales habilitados y hay 5.800 ocupadas. EFE