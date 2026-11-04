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El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que Guardia Civil continúe en Urda hasta el sábado

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Toledo, 4 nov (EFE).- El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la Guardia Civil continuará en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), previsiblemente, hasta el sábado, cuando se espera que se trasladen los vagones de los trenes siniestrados a Villaseca de la Sagra.

Ruiz Molina, que ha participado este miércoles en la inauguración del XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, ha recodado que el Gobierno regional mantiene el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha en fase de emergencia -situación operativa 1- para la provincia de Toledo por este accidente ferroviario y que continuará activo hasta que abandone el lugar "el último miembro de los grupos de intervención".

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El consejero ha asegurado que el accidente de Urda ha sido "uno de los mayores retos" a los que se ha enfrentado el Gobierno regional y ha opinado que la coordinación de efectivos y la comunicación ha sido "un éxito", ya que se ha informado de cómo se iban desarrollando los trabajos tanto al Gobierno de España como a la oposición.

"Yo no voy a analizar las causas, no me corresponde hacerlo", ha continuado el titular de Hacienda, quien ha añadido que sí le correspondió al Ejecutivo autonómico atender la emergencia y que, dentro de la gravedad, se ha hecho "bien".

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Ruiz Molina también ha destacado la actuación de los recursos sanitarios y ha afirmado que gracias a esa "intervención efectiva", tanto en los primeros momentos como en los cuidados posteriores, "se han salvado muchas vidas". EFE

(foto)

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