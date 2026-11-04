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El Coineña da la sorpresa en la primera ronda al eliminar al Xerez de Segunda División

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- La eliminación del Xerez Toyota Nimauto fue uno de los resultados más destacados de la primera eliminatoria de la Copa de España de Su Majestad el Rey de fútbol sala. El conjunto gaditano, de Segunda División, cayó por 3-2 ante la UD Coineña FS y se despidió de la competición en su debut. La jornada también dejó la clasificación del Avanza Jaén Paraíso Interior, que superó por 1-3 al CD Decorséneca y estará en el sorteo de la siguiente ronda.

El equipo jiennense resolvió su compromiso a domicilio y mantiene su recorrido en un torneo que afronta con ilusión. También destacó la victoria del Sima Granada FS, que se impuso por 5-4 al CD Virgili Cádiz en un encuentro muy igualado y con nueve goles.

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La jornada dejó otros resultados contundentes. El Gran Canaria FS goleó por 7-0 al Malta 97, mientras que el Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles protagonizó la mayor goleada al vencer por 2-14 al PR7 Murcia FS. El Leganés FS también avanzó con un triunfo por 0-5 frente al San Cucao FS y el Entrerríos Automatización se impuso por 2-6 al CD La Folia.

Además, el Flexliving Jumilla FS derrotó por 4-3 al FS Picassent y el Sala 5 Martorell MCD Grup superó por 5-6 al Futsal Vilomara.

Los partidos del 27 de octubre dejó la clasificación del Oleoinnova Mengíbar, que se impuso por un contundente 4-0 al CD Albacete FS. También avanzaron el FS Salamanca Energía Duero, tras ganar por 3-4 al Caja Rural River Zamora; el Pinseque AD, que superó en los penaltis al Acontebro Tauste FS después de empatar a dos; el Otxartabe CD, vencedor por 5-2 ante el CMO Valves Lauburu Ibarra; y el Castrez Futsal Suris Mataró, que ganó por 2-4 al C. Natació Sabadell.

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Completaron la jornada las victorias del Family Cash Alzira (1-7 ante el FS Puçol), el Gasifred Atlético Ibiza (1-11 frente al Sport Sala Culleredo), el Soliss AD Bargas (4-2 contra el Entreparéntesis-Enertel FS Talavera), el Vulcanizados Ruiz Tafa FS (4-9 ante el Serbis AD Alcorcón FS), el REYCO Burela FS (1-3 en Carballiño), el Ye Faky FS (4-2 frente al CFS Futsal Ibi-Juypal Hogar), el CD Tenerife Iberia Toscal (7-1 ante el CD Cisneros Alter) y el MRB FS Móstoles (2-7 en la pista del CFS Eurosiris Bingo Las Vegas).

El sorteo de la segunda eliminatoria se celebrará este jueves, a partir de las 12.30 horas, en la Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los equipos clasificados conocerán a sus rivales, junto a los dos conjuntos exentos, el Melistar FS y la Unión África Ceutí. Los enfrentamientos se disputarán a partido único los días 24 y 25 de noviembre. EFE

arh

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