El Aldelis Zaragoza y el Ceuta, de Primera, son eliminados por el Ferrol y el Leganés

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- La segunda eliminatoria de la Copa de la Reina de fútbol sala dejó este miércoles la eliminación de dos equipos de Primera Iberdrola, el Aldelis Zaragoza y el AD Ceuta FC, que no pudieron superar sus respectivos compromisos y se quedaron fuera de la competición. La jornada también confirmó la clasificación de otros siete conjuntos, entre ellos el Melilla CD Torreblanca, vigente campeón, que comenzó la defensa del título con una contundente victoria.

El Aldelis Zaragoza perdió por 4-2 en la pista del Valdetires Ferrol FSF, mientras que el AD Ceuta FC cayó por 3-1 ante el CD Leganés FS. Dos resultados que dejaron fuera a representantes de la máxima categoría nacional en una ronda que volvió a demostrar la exigencia del torneo.

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El Melilla CD Torreblanca, por su parte, exhibió su potencial con un triunfo por 3-7 frente al CFS Autoescola Urgell Linyola catalán. También avanzaron el Arriva AD Alcorcón FSF, que goleó por 1-5 al Entrerríos Automatización; el Ourense Ontime, vencedor por 2-6 ante el UDC Txantrea KKE; Les Corts UBAE, que ganó por 0-2 al ENCE Marín Futsal; y el MRB Móstoles FSF, que superó por 0-5 al Covirán UAPO Granada FS.

Estos equipos se suman a los nueve conjuntos de Primera Iberdrola que lograron el pase en la jornada anterior: Nueces de Ronda Atlético Torcal, LBTL Futsal Alcantarilla, Futsi Atlético Navalcarnero, FSF Castro Bloques Cando, STV Roldán, Cajasol Guadalcacín, Estrela Revoltosa Verín FSF, Gaitero Rodiles FS y Poio Pescamar.

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Los clasificados conocerán este jueves, a las 13.15 horas, sus emparejamientos en el sorteo de la tercera eliminatoria, que se disputará a partido único los días 19 y 20 de enero de 2027. La competición tendrá como siguiente gran escenario la fase final de Marín, prevista del 16 al 18 de abril, con los ocho mejores equipos en busca del título. EFE

jmd/arh