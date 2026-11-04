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Duelo de rachas positivas en el exilio búlgaro

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Barcelona, 4 nov (EFE).- Hapoel Tel Aviv y Barça, empatados en la clasificación de la Euroliga con un balance 6-3, miden sus respectivas buenas rachas este jueves en el exilio de Sofía (19.45h CET), en un duelo de la parte alta de la tabla.

Los de Aleksander Sekulic acumulan cinco triunfos consecutivos entre Liga Endesa y Euroliga. Por su parte, el equipo de Dimitris Itoudis ha conquistado cuatro victorias en los últimos cinco partidos, una racha que rompió la semana pasada Dubai Basketball (97-83), en un accidentado encuentro en el que los israelíes perdieron a Tomas Satoransky por una mala caída que le llevó al hospital.

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Después de un verano repleto de cambios, el Barça ha rehecho su camino y ha ofrecido actuaciones convincentes. Ha encadenado cinco victorias de una tacada, con triunfos en la ACB en Málaga (89-92) y frente al Zaragoza (99-81), pero también victorias de valor ante el Valencia (98-94) y como visitante en Europa: 84-88 en Múnich y 81-89 en Milán.

Pero este jueves, todo será más complicado frente a un equipo que está a un buen nivel y que tiene muchos recursos, en ataque y en defensa, y que además le ha ganado en los dos únicos precedentes en los que se han medido, ambos en la temporada pasada (75-80 y 103-87).

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Liderados por Elijah Bryant, el segundo mejor jugador de la Euroliga tras Sasha Vezenkov, el equipo de Itoudis ha resuelto cuatro de los cinco partidos disputados en Sofía, donde han caído Anadolu Efes (118-88), Virtus (90-81), Besiktas (100-82) y Real Madrid (102-98). Solo Bayern Múnich (84-86) y en el estreno fue capaz de ganar.

Pero para poner en valor su juego basta recordar la reciente victoria a domicilio ante el Panathinaikos (81-91), uno de los colíderes de la competición junto al Olympiacos.

Al liderazgo de Bryant (20,7 de valoración por partido con 13,7 puntos, 5,7 rebotes y 4,2 asistencias), se suma la dirección de Vasilije Micic, la calidad de Amir Coffey y de Antonio Blakeney y la contundencia en la pintura de Zach Leday y sobre todo de Dan Otoru.

El Barça recuperará para el partido al pívot Olek Balcerowski y está pendiente de la evolución del base Umoja Gibson, para tener más opciones en la dirección y en la anotación. Son baja segura el base Juan Núñez, que se lesionó la semana pasada, y el pívot Yoan Makoundou. De hecho, el francés aún no ha debutado esta temporada.

Vivirá el equipo de Sekulic de las acciones explosivas de Justin Robinson (13 puntos y 3,9 asistencias), el segundo mejor anotador del Barça tras Kevin Punter (16,7 puntos), pero también del enorme trabajo en la pintura de Josh Nebo (7,7 puntos y 7,2 rebotes) y del acierto exterior de Joel Parra, que está en un muy buen momento.

Para ganar, los azulgranas tendrán que estar muy finos frente a un equipo que le supera en muchas facetas del juego -el Barça solo mejora las estadísticas del Hapoel en rebotes ofensivos, robos y porcentaje de tiros- y que está, como poco, con el mismo nivel de confianza que ellos. EFE

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