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Dro Fernández, convocado por Paco Gallardo para la clasificación al Europeo

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Madrid, 4 nov (EFE).- El jugador español del París Saint-Germain, Pedro 'Dro' Fernández, fue convocado este miércoles por el seleccionador del equipo español sub-19, Paco Gallardo, para disputar la ronda 2 del Europeo de Gales que se juega del 11 al 17 de noviembre contra Islandia, Gales y Finlandia.

España retoma la competición con la Ronda 2 para la clasificación al Europeo de 2027 y lo hace en Gales dentro del grupo A5, contra Islandia, el 11 de noviembre, Gales, el 14 y Finlandia, el 17 del mismo mes, con el objetivo de llegar a la ronda 3 que da acceso a la fase final que se celebra en República Checa en 2027.

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Paco Gallardo confeccionó una lista de veinte jugadores que se concentrarán este domingo y el próximo lunes se desplazarán hasta Cardiff. Una expedición en la que está el jugador de 18 años del PSG, Dro Ferández, hasta ahora convocado con el equipo sub-15 y sub-17 y que ahora da el salto al equipo sub-19.

Tras formarse en las categorías inferiores de ED Val Miñor Nigrán y del FC Barcelona, cuando entró en La Massia con 14 años, el centrocampista español debutó en Primera División en 2025 contra la Real Sociedad y el mes de enero fichó por el club parisino, donde se ha consolidado como titular en el equipo de Luis Enrique.

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El club azulgrana es el equipo más representado en la lista con hasta cuatro jugadores. Los tres mejores equipos de cada grupo accederán a la ronda 3, donde se repartirán siete billetes para el Europeo 2027, que España buscará revalidar el título tras el conseguido ante Alemania este verano.

Esta es la lista de convocados:

PORTEROS

Iker Rodríguez

FC Barcelona

Pablo Mollá

Valencia CF

DEFENSAS

Nacho Pérez

Levante UD

Rubén De Sá

Real Betis Balompié

Miguel Gil

Club Atlético de Madrid

Álex Campos

FC Barcelona

Álvaro Lezcano

Real Madrid CF

CENTROCAMPISTAS

Nico Guillén

Sevilla FC

Miguel Ángel Romero

Real Betis Balompié

Pedro Rodríguez

FC Barcelona

Carlos Maciá

Villarreal CF

Enzo Pérez

Real Oviedo

Guille Fernández

RCD Mallorca

Dro Fernández

PSG

DELANTEROS

Toni Fernández

Venezia FC

Dani Fernández

CD Tenerife

Alexis Ciria

Real Madrid CF

Jonathan Hernández

FC Barcelona

Igor Oyono

Athletic Club

Miguel Llorente Cubo

Club Atlético de Madrid

EFE

igg/asc

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