Dro Fernández, convocado por Paco Gallardo para la clasificación al Europeo

Madrid, 4 nov (EFE).- El jugador español del París Saint-Germain, Pedro 'Dro' Fernández, fue convocado este miércoles por el seleccionador del equipo español sub-19, Paco Gallardo, para disputar la ronda 2 del Europeo de Gales que se juega del 11 al 17 de noviembre contra Islandia, Gales y Finlandia.
España retoma la competición con la Ronda 2 para la clasificación al Europeo de 2027 y lo hace en Gales dentro del grupo A5, contra Islandia, el 11 de noviembre, Gales, el 14 y Finlandia, el 17 del mismo mes, con el objetivo de llegar a la ronda 3 que da acceso a la fase final que se celebra en República Checa en 2027.
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Paco Gallardo confeccionó una lista de veinte jugadores que se concentrarán este domingo y el próximo lunes se desplazarán hasta Cardiff. Una expedición en la que está el jugador de 18 años del PSG, Dro Ferández, hasta ahora convocado con el equipo sub-15 y sub-17 y que ahora da el salto al equipo sub-19.
Tras formarse en las categorías inferiores de ED Val Miñor Nigrán y del FC Barcelona, cuando entró en La Massia con 14 años, el centrocampista español debutó en Primera División en 2025 contra la Real Sociedad y el mes de enero fichó por el club parisino, donde se ha consolidado como titular en el equipo de Luis Enrique.
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El club azulgrana es el equipo más representado en la lista con hasta cuatro jugadores. Los tres mejores equipos de cada grupo accederán a la ronda 3, donde se repartirán siete billetes para el Europeo 2027, que España buscará revalidar el título tras el conseguido ante Alemania este verano.
Esta es la lista de convocados:
PORTEROS
Iker Rodríguez
FC Barcelona
Pablo Mollá
Valencia CF
DEFENSAS
Nacho Pérez
Levante UD
Rubén De Sá
Real Betis Balompié
Miguel Gil
Club Atlético de Madrid
Álex Campos
FC Barcelona
Álvaro Lezcano
Real Madrid CF
CENTROCAMPISTAS
Nico Guillén
Sevilla FC
Miguel Ángel Romero
Real Betis Balompié
Pedro Rodríguez
FC Barcelona
Carlos Maciá
Villarreal CF
Enzo Pérez
Real Oviedo
Guille Fernández
RCD Mallorca
Dro Fernández
PSG
DELANTEROS
Toni Fernández
Venezia FC
Dani Fernández
CD Tenerife
Alexis Ciria
Real Madrid CF
Jonathan Hernández
FC Barcelona
Igor Oyono
Athletic Club
Miguel Llorente Cubo
Club Atlético de Madrid
EFE
igg/asc
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