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Detenida otra joven en Barcelona por instigar los disturbios vinculados de Blocus

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Barcelona, 4 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido este miércoles en Barcelona a otra joven, de 18 años, por instigar los disturbios en las calles vinculados a los canales de Blocus, como administradora de grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar acciones violentas.

La policía vincula a esta joven detenida con los disturbios y saqueos ocurridos en Barcelona el pasado sábado 24 de octubre, según informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

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La detenida era administradora de grupos de comunicación desde los que se promovían y coordinaban acciones violentas, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsap.

La investigación ha permitido además determinar que esta joven habría tenido una participación activa en la dinamización del grupo.

La detención, llevada a cabo por agentes de los Mossos de la Comisaría General de Información y por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, se enmarca en la investigación abierta para determinar las responsabilidades de las personas implicadas en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias vinculadas a los disturbios y saqueos.

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La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Con esta nueva detención, se elevan a catorce las personas detenidas en toda España por promover los disturbios vinculados a Bocus, varios de ellos menores de edad. EFE

(vídeo)

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