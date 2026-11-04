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Carlos Santana actuará en el festival Icónica de Sevilla el 4 de julio

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Sevilla, 4 nov (EFE).- El guitarrista Carlos Santana actuará el próximo 4 de julio en el Icónica Occident Sevilla Fest 2027, una cita que acercará al público el sonido inconfundible de una de las figuras más influyentes de la música internacional.

El artista ha desarrollado a lo largo de más de cinco décadas una propuesta pionera que fusiona música afrolatina, blues, rock y jazz en un lenguaje propio, capaz de trascender géneros, culturas y generaciones, han destacado este miércoles los organizadores del festival sevillano.

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La llegada de Santana, cuyas entradas estarán a la venta desde el lunes 9 de noviembre, amplía la programación internacional de Icónica, que volverá a reunir a grandes nombres de la música de distintas generaciones y estilos durante los meses de junio y julio.

El festival sevillano ya cuenta, además, con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan (7 de julio) y Camilo (11 de julio). EFE

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