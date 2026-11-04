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Bordalás: "Nos ha afectado a todos muchísimo la muerte de Jesús de Miguel"

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Madrid, 4 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este miércoles el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que murió el martes tras sufrir un fuerte golpe durante el encuentro frente al Andorra, y reconoció que la tragedia ha afectado profundamente a su plantilla, mientras que el delantero turco Enes Ünal trasladó su apoyo a los familiares y amigos del jugador.

"Nos ha afectado a todos muchísimo. Lo que se te pasa por la cabeza es que no me gustaría estar en el lugar de las personas y los profesionales que están por Tenerife. Imaginad el dolor de la familia y los amigos. Es dolorosísimo", declaró Bordalás durante la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga Conferencia frente al Brighton.

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El técnico del conjunto madrileño reconoció la dificultad de afrontar una situación de semejante gravedad y recordó otros episodios trágicos vividos en el fútbol, con jugadores que fallecieron sobre el terreno de juego por otras razones.

"Hay que intentar seguir, continuar, el fútbol no para. Hemos vivido desgracias de futbolistas que fallecieron en el terreno de juego. No por un golpe, pero sí por infartos, o por algo congénito. Desgracias que afectan muchísimo, que todavía están en el recuerdo y que no se olvidarán", manifestó.

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Asimismo, preguntado por la posible suspensión de la próxima jornada de Liga, opinó que esa posibilidad no está en sus manos: "Al final nosotros no somos los que decidimos si se compite o no. Vamos a ver si finalmente se juegan los partidos. Afectados, como no puede ser de otra manera. Muy tristes porque esto no debería pasar y ha sido un desgracia tremenda".

También recordó la situación personal de Davinchi, jugador del Getafe que perdió a su padre en el accidente de tren de Adamuz, para subrayar la dificultad de superar acontecimientos tan dolorosos.

"Hemos tenido y tenemos a un compañero que es Davinchi y que perdió a su padre hace nueve meses y que todavía está latente. Somos solidarios y es difícil superar. Me pongo en el lugar de la familia y tiene que ser terrible", añadió.

Por su parte, Enes Ünal expresó su solidaridad con el entorno de Jesús de Miguel y reconoció que el fallecimiento del delantero ha supuesto un duro golpe para el fútbol español.

"Quiero dar todo mi apoyo. Desear mucha fuerza a familia, compañeros y amigos. Ha sido muy duro. Que descanse en paz", señaló.

Preguntado por el estado anímico de la plantilla y por la incertidumbre sobre la celebración de los próximos encuentros, el delantero turco admitió que los futbolistas no tienen capacidad para decidir sobre una eventual suspensión de las competiciones.

"No podemos elegir nosotros. Somos afectados, pero vamos a intentar, si se juega, competir de la mejor manera posible", concluyó. EFE

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