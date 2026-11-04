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59-86. El San Pablo no encuentra su juego en Europa y suma la quinta derrota consecutiva

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Burgos, 4 nov (EFE).- El San Pablo Burgos cosechó este miércoles otra derrota en la Eurocopa en la visita del Rostock Seawolves al Coliseum (59-86) en un partido en el que no tuvo opción en ningún momento ya que se encontró con un rival con un gran acierto exterior.

La falta de intensidad y de ideas del conjunto burgalés castigó al equipo de Porfi Fisac que encadena la quinta derrota consecutiva de la temporada en competición europea.

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Aunque el partido comenzó con un intercambio de canastas entre los dos equipos (10-11) lo cierto es que San Pablo no estuvo cómodo en ataque, acusando la falta de un director de juego y cuando el equipo alemán comenzó a anotar con facilidad el partido se les fue por completo al equipo de Porfi Fisac (14-27).

El segundo cuarto fue otro recital del Rostock Seawolves, que con un 50% en acierto exterior, hundió más aún a un San Pablo falto de ideas (23-37).

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Ni siquiera la entrada de DJ Steward desatascó al equipo burgalés que veía cada vez más lejos a su rival firmando una mala primera parte, sin acierto ni intensidad (27-51).

Tras el paso por vestuarios, el equipo visitante consiguió la máxima, 31 puntos de ventaja, y aunque San Pablo maquilló el resultado con 9 puntos consecutivos (36-58) y el acierto de Steward, el acierto alemán siguió siendo la tónica general del partido (48-74).

Sin un cambio de guión, el Rostock fue cerrando el encuentro sin mucho problema ante un San Pablo que jugó su peor partido de la temporada y que le deja como colista del grupo (59-86).

- Ficha técnica:

59-San Pablo Burgos (14+13+21+11): Chase Audige (0), Balsa Koprivica (2), Dani Díez (4), Dusan Radosavjevic (6), Joaquín Taboada (6) -cinco inicial- DJ Steward (14), Pablo Almazán (0), Rubén Guerrero (6), Retin Obasohan (5), Chris Sengfelder (7), Sekou Doumbouya (2), Raúl Lobaco (5).

86-Rostock Seawolves (27+24+23+12): Zach Copeland (13), Deandre Lansdowne (4), Jonathan Stove (10), Artur Konontsuk (8), Bent Leuchten (11) -cinco inicial- TJ Crockett (19), Dominic Lockhart (3), Elias Baggette (2), Philipp Hartwich (4), Robin Amaize (3), Todd Withers (9).

Árbitros: Igor Dragojevic, Uros Obrknezevic, Can Mavisu. Eliminado por cinco faltas personales el jugador del San Pablo Burgos Dusan Radosavjevic (min 37)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 del Grupo A de Eurocup celebrado en el Coliseum Burgos ante 6.007 espectadores.EFE

vfr/asc

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