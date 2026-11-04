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58-86. El Spar Girona gana en Chequia en el regreso de Iyana Martín

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Girona, 4 nov (EFE).- El Spar Girona sumó un nuevo triunfo en la Eurocopa al avasallar al SBS Ostrava checo (58-86) en el regreso de la internacional española Iyana Martín después de su lesión.

La base asturiana, fichaje estrella, incluida en el quinteto ideal del último Mundial, lideró al equipo de Roberto Íñiguez con doce puntos, seis rebotes, diez asistencias, siete robos y 27 créditos de valoración.

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También brillaron las interiores Tilbe Senyurek (19 puntos y 11 rebotes), Carolina Guerrero (17) y Ugonne Oniyah (14).

Pese a los problemas con las lesiones y el mal inicio en la Liga Femenina Endesa, con cinco derrotas en seis jornadas, el Girona sigue encontrando oxígeno y dando pasos adelante en Europa, con tres triunfos en cuatro encuentros.

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El conjunto catalán ya había sometido al Ostrava en la jornada inaugural (77-49) y volvió a imponerse en el primer encuentro de la segunda vuelta de la fase de grupos.

Martín fue la gran novedad en la convocatoria y también en el quinteto ideal, después de varias semanas inédita por un traumatismo en el pulgar de la mano derecha, y su impacto fue inmediato: inauguró el encuentro con una asistencia y una canasta y aumentó la ventaja hasta los ocho puntos con un triple (3-11).

El Girona era claramente superior y la renta llegó a los dobles dígitos con un triple de Maddison Conner. El Ostrava no quería que el rival se escapara tan pronto y respondió con un 7-0, pero el equipo de Íñiguez acabó el primer cuarto con un 14-22 a favor. No acertaba en el triple (22%), pero ganaba gracias a un 8-16 en puntos en la pintura.

El cuadro checo empezó el segundo período con un triple, pero el Girona contestó con un 0-8 para llevar la máxima diferencia hasta los 13 puntos (17-30). Fueron 19 tras sendos triples de Guerrero y Conner, y cuatro puntos seguidos de Juana Camilión (21-40).

El Girona demostraba solvencia y ya tenía el partido encarrilado al descanso (27-42), después del 13-20 del segundo cuarto. Martín lucía 17 créditos de valoración, contra un rival desacertado (15% en triples) e impreciso (18 pérdidas).

El equipo visitante afianzó su superioridad en la segunda parte y estableció nuevas máximas ventajas: 27-47 tras un triple de Guerrero, notable, y 36-62 después de un triple de Senyurek y dos tiros libres de Mariona Bota, jugadora de 16 años.

El Girona continuaba muy desacertado en los triples (25%), pero los números locales eran aún peores (22%) y el rival continuaba sumando pérdidas (25).

El partido estaba decidido al final del tercer cuarto (42-67, 7-23 en puntos tras pérdida) y en el último período el conjunto de Íñiguez redondeó una actuación muy completa y sumó un triunfo necesario para seguir creciendo y para recuperar las sensaciones. EFE

- Ficha técnica:

58 - SBS Ostrava (14+13+15+16): Domuzin (2), Valkova (5), Vackova (3), Ewodo (19), Lass (13) -cinco inicial-; Kanova (2), Metysova (10), Smutna (2), Collman (2) y Vasileva (-).

86 - FIATC Girona (22+20+25+19): Martín (12), Camilión (7), Conner (8), Guerrero (17), Onyiah (14) -cinco inicial-; Senyurek (19), Ainhoa López (-), Lekovic (2) y Bota (7).

Árbitros: Chrakowiecki (Polonia), Kukelcik (Eslovaquia) y Uhrin (Eslovaquia). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la Eurocopa disputado en el City Campus, en Ostrava (Chequia). EFE

asm/xsf/ARH

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