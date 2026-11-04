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28-28. Los Hispanos crecen a pasos agigantados

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- La selección española de balonmano arrancó su andadura en la EHF Euro Cup con un brillantísmo empate (28-28) en la pista de Dinamarca, la indiscutible número uno mundial, en un encuentro en el que el español demostró que sigue dando pasos de gigante en la construcción de un equipo que a no mucho tardar, por lo visto este miércoles en Herning, volverá a pelear por todo en cualquier gran campeonato.

En el proceso de aprendizaje en el que vive inmerso en estos momentos el conjunto español, los de Jordi Ribera no podía encontrar un examen más exigente que el vivió este miércoles ante la todopoderosa selección danesa, vigente campeona olímpica, mundial y continental.

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Un impresionante curriculum que, sin embargo, no pareció impresionar a los jugadores españoles, que no pudieron tener mejor puesta en escena en un abarrotado Jyske Bank Boxen de Herning, como reflejó el 0-3 que figuraba en el marcador a los dos minutos y medio.

Pero bastó que los Hispanos bajaran mínimamente su efectividad para que Dinamarca la vuelta al tanteador (5-4) de la mano, como no, del lateral Mathias Gidsel y el portero Emil Nielsen, posiblemente los dos jugadores más determinantes del mundo en la actualidad.

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Sin embargo, si los nórdicos pueden presumir de poseer talento a raudales en sus filas, la selección española no le anda a la zaga en cuanto a jugadores de calidad, como dejaron claro el joven Peter Cikusa y el guardameta Sergey Hernández.

La dupla en la que se sustentó la remontada del equipo español, que con cuatro paradas seguidas de Hernández y cuatro goles consecutivos de Cikusa logró lo imposible, silenciar por momentos a los aficionados daneses que veían como España se situaba de nuevo con una renta de tres goles (5-8).

Pero como ya ocurrió en el arranque del duelo bastó que los de Jordi Ribera bajaran ligeramente sus prestaciones para verse devorados (14-11) por la voracidad de un Mathias Gidsel, que tan sólo erró uno de los ocho lanzamientos que intento en el primer tiempo.

Una diferencia que, pese a la sólida y competitiva imagen que mostró el conjunto español en todo momento, los Hispanos no lograron recortar como señaló el 16-13 con el que se llegó al descanso.

Cifra que cada vez que los de Jordi Ribera, que volvieron a mostrar su riqueza táctica con variantes como el ataque con cuatro primera líneas, surgió la figura de Mathias Gidsel, que no diferencia entre grandes citas y torneos menores, como es esta EHF Euro Cup, que reúne a los tres anfitriones del próximo Europeo -España, Portugal y Suiza- y Dinamarca, la vigente campeona continental.

Y cuando no fue Gidsel, que cerró el choque con nueve dianas, fue el lateral izquierdo Simon Pytlick, otra de las grandes 'súper-estrellas' del balonmano actual, el que asumió la responsabilidad ofensiva por el bando local.

Ni así se desmoronó España que con sus variantes ofensivas llegó a disponer no de una, sino de varias ocasiones para poner las tablas en el marcador, se topó en la portería primero con Emil Nielsen y posteriormente con Kevin Moller, que detuvo un lanzamiento de penalti a Aleix Gómez.

Un empeño que acabó teniendo premio para el del conjunto español que acabó teniendo premio para el conjunto español que a poco menos diez minutos para la conclusión logró empatar la contienda (22-22) con un latigazo de Imanol Garciandia.

Inicio de un nuevo encuentro en el que los Hispanos dejaron entrever el sensacional futuro que le aguarda de la mano de Peter Cikusa y Marcos Fis o el extremo Antonio Martínez, de 23 años, que con dos tantos situó a los de Jordi Ribera con dos goles de ventaja (26-28) a tres minutos para el final.

Pero la precipitación impidió a España defender su ventaja (28-28) ante el equipo danés que dispuso de dos lanzamientos finales para alzarse por la victoria, pero Gonzalo Pérez de Vargas, primero, y el poste después, impidieron una derrota del equipo español que no hubiera sido justa.

- Ficha técnica:

28 - Dinamarca: Nielsen; Johan Hansen (3), Hoxer (-), Bergholt (-), Saugstrup (-), Pytlick (7) y Gidsel (9, 1p) -equipo inicial- Kevin Moller (ps), Kirkelokke (-), Magnus Landin (1), Jakobsen (4, 3p), Sorensen (-), Hald (-), Lykke (2), Lasse Moller (1) y Munk (1).

28 - España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (2p), Alex Dujshebaev (1), Tarrafeta (1), Gurri (3), Barrufet (-) y Víctor Romero (2) -equipo inicial- Pérez de Vargas (ps), Serradilla (-) Casado (1), Petar Cikusa (6), Garciandia (4), Fis (3), Aja (-), Antonio Martínez (3, 1p) y Dani Fernández (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-4, 6-8, 9-8, 13-11 y 16-13 (Descanso) 19-16, 21-19, 22-21, 23-22, 26-26 y 28-28 (Final)

Árbitros: Metalari y Nikolovski (MKD). Excluyeron por dos minutos a Saugstrup y Lasse Moller por Dinamarca; y a Víctor Romero y Aja (2) por España.

Incidencias; Encuentro correspondiente a la primera jornada de la EHF Euro Cup disputado eb el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

Antes del inicio del encuentro se guardo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. EFE

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