Vox pide al PP que "cierre el grifo" a los sindicatos en las comunidades donde gobierna

Guardar

Logroño, 3 nov (EFE).- La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha pedido este lunes al PP que "cierre el grifo" a las subvenciones que reciben "los sindicatos de clase" en las comunidades en las que tiene responsabilidades de gobierno.

En este sentido se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas, antes de participar en un acto de precampaña electoral en Logroño, al referirse a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

"¡Qué podemos esperar de unos sindicatos de clase subvencionados por todas las administraciones!", ha añadido Pérez Moñino, para quien "no han hecho huelga con la subida de los precios o de los carburantes y no han hecho absolutamente nada contra este Gobierno corrupto, que lleva gobernado durante ocho años contra los intereses de los españoles y que es el más antisocial".

Por ello, ha reprobado la "hipocresía" de estas organizaciones sindicales, que "han callado frente a todas las políticas que han perjudicado a los trabajadores, a los autónomos y, en esencia, a todos los españoles".

PUBLICIDAD

"Lo que tiene que hacer el PP allí donde gobierna -ha insistido- es cerrar el grifo también a estas subvenciones a los sindicatos de clase", que "salen a la calles ahora cuando, precisamente, se están manifestando contra la oposición o contra las políticas del PSOE, al que han estado apoyando durante estos ocho años".

Por otra parte, Pérez Moñino también ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas.

PUBLICIDAD

En Vox, ha dicho, "seguimos recorriendo España y alertando a los españoles de que su vida corre peligro con Pedro Sánchez al frente del Gobierno y con un ministro de Transportes -Óscar Puente- atrincherado en el Ministerio, señalando a los trabajadores para eludir cualquier tipo de responsabilidad". EFE