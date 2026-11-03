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Vox pide al PP que "cierre el grifo" a los sindicatos en las comunidades donde gobierna

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Logroño, 3 nov (EFE).- La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha pedido este lunes al PP que "cierre el grifo" a las subvenciones que reciben "los sindicatos de clase" en las comunidades en las que tiene responsabilidades de gobierno.

En este sentido se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas, antes de participar en un acto de precampaña electoral en Logroño, al referirse a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

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"¡Qué podemos esperar de unos sindicatos de clase subvencionados por todas las administraciones!", ha añadido Pérez Moñino, para quien "no han hecho huelga con la subida de los precios o de los carburantes y no han hecho absolutamente nada contra este Gobierno corrupto, que lleva gobernado durante ocho años contra los intereses de los españoles y que es el más antisocial".

Por ello, ha reprobado la "hipocresía" de estas organizaciones sindicales, que "han callado frente a todas las políticas que han perjudicado a los trabajadores, a los autónomos y, en esencia, a todos los españoles".

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"Lo que tiene que hacer el PP allí donde gobierna -ha insistido- es cerrar el grifo también a estas subvenciones a los sindicatos de clase", que "salen a la calles ahora cuando, precisamente, se están manifestando contra la oposición o contra las políticas del PSOE, al que han estado apoyando durante estos ocho años".

Por otra parte, Pérez Moñino también ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas.

En Vox, ha dicho, "seguimos recorriendo España y alertando a los españoles de que su vida corre peligro con Pedro Sánchez al frente del Gobierno y con un ministro de Transportes -Óscar Puente- atrincherado en el Ministerio, señalando a los trabajadores para eludir cualquier tipo de responsabilidad". EFE

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