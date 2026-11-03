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Viking-Sabah, el partido con peor coeficiente

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Madrid, 2 nov (EFE).- De los 36 equipos que compiten en la actual fase liga de la Liga de Campeones no hay ninguno con peores coeficientes UEFA que el Sabah y el Viking, enfrentados este miércoles en la cuarta jornada en la ciudad noruega de Stavanger, con los visitantes con tres puntos, por su triunfo ante el Slavia Praga, y los locales con tan solo uno, fruto del hito que supuso el 3-3 ante el Bayern Múnich.

Mientras el Sabah es el último de todos los competidores en el torneo en el 'ranking' UEFA, con 6.000 puntos, el Viking es el penúltimo, con 8.247; debutantes los dos en la Liga de Campeones y bajo este formato, enfrentados ahora para dar un paso adelante, incluso para creer alguno de ellos en la clasificación.

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En el contexto de los coeficientes, por ejemplo, incluso los equipos más cercanos a ellos tienen el doble o más: el Lens, el trigésimo cuarto en ese sentido, cuenta con 16.699 puntos; el Como, trigésimo tercero, con 19.989; el LASK, trigésimo segundo, con 21.000 o el Sttutgart, trigésimo primero, con 27.500.

En las alturas, por el contrario, el Bayern Múnich es el líder, con 147.500; seguido por el Real Madrid con 144.500; el París Saint Germain, con 132.000; el Liverpool, con 130.000; y el Inter, con 127.000. Son los cinco mejores en ese sentido de la competición, según las cifras oficiales publicadas por la UEFA al inicio de esta edición del torneo.

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Procedente desde la primera ronda de clasificación, cuando empezó a competir el pasado 14 de julio en la ciudad en la frontera entre Gales e Inglaterra de Oswetry contra el The New Saints, el Sabah ya ha ganado un partido en la Liga de Campeones de verdad, en esta fase liga, cuando doblegó por 2-0 al Slavia de Praga en la segunda jornada con los goles del jamaicano Raheem Parris y el ruandés Joy Lance Mickels. Tres de nueve puntos.

Los otros dos marcadores son derrotas por 4-0 contra el Manchester United en Old Trafford y por 1-2 contra el Borussia Dortmund para el líder de la Liga de Azerbaiyán, fundado hace menos de una década y que juega sus encuentros de la máxima competición continental en el moderno e imponente estadio olímpico de Bakú, con capacidad para 68.000 espectadores. A su último duelo ante el Dortmund acudieron 47.221 aficionados, según los registros oficiales de la UEFA.

El Viking aún no ha vencido en su regreso a la competición europea. El campeón noruego ha logrado un punto sonoro, con un impacto indudable en su historia, sus reconocimientos y sus méritos, por el 3-3 al Bayern con un gol del defensa Herman Haugen en el último minuto en su estadio en la ciudad noruega de Stavanger, pero no ha ido más allá: cayó en sus otros dos duelos contra el Stuttgart y el Aston Villa por sendos 3-1 como visitante. En su horizonte está el Atlético de Madrid, el 25 de noviembre próximo en el Metropolitano.

Necesita ganar al Sabah en su estadio, con capacidad para 15.900 espectadores, que se ha llenado hasta ahora en su único encuentro como local en esta 'Champions', contra el Bayern.

El conjunto de Azerbaiyán es el equipo con el valor de mercado más bajo de los 36 equipos. Apenas 19 millones de euros registra la página web especializada ‘Transfermarkt’.

Lo siguen el Slovan de Bratislava, con 38,5, y el Viking, su rival, con 79 millones de euros, que aún así son cuatro veces más que el Sabah, pero son una mínima representación en la Liga de Campeones, en la que el valor de mercado medio es de 515 millones por club. EFE

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