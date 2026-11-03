Un jugador con el mismo apellido que Owono denuncia insultos y amenazas en las redes

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El defensa del FC Can Vidalet Michel Owono ha denunciado estar recibiendo "mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas" de aficionados que lo han confundido con el portero del Andorra Jesús Owono, quien protagonizó este lunes un choque fortuito con el jugador del Tenerife Jesús de Miguel en el partido de LaLiga Hyermotion que ha causado la muerte del delantero.

Owono, actualmente lateral de la Liga Élite, ha subido a sus redes sociales varias capturas de esos insultos y amenazas, que ha lamentado profundamente tras recordar que él no ha tenido ninguna relación con el triste suceso.

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"Vivimos una sociedad que cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia, parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto y la empatía deberían estar por encima de todo", ha reflexionado.

El jugador del Can Vidalet, que comparte origen ecuatoguineano y apellido con el portero de Andorra, cree que el fútbol "debe unir, no dividir" y que el odio, el acoso y la discriminación "no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida".

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Por último, Michel Owono ha querido expresar su más sentido pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Mis condolencias a la familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos". EFE