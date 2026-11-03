SFF-CGT urge a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que examine si existen riesgos

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Madrid, 3 nov (EFE).- El sindicato del sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad que se examine con carácter urgente si existen riesgos graves para la seguridad operacional que puedan continuar presentes tras el accidente de Urda.

El sindicato informa este martes en un comunicado de que ha presentado una denuncia formal en la que solicita acciones de supervisión e inspección sobre Adif y el resto de agentes implicados.

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SFF-CGT reclama que, si se detectan actividades que no pueden desarrollarse con suficientes garantías, se adopten medidas temporales de seguridad, incluida su restricción o suspensión de circulaciones hasta que se haya identificado los riesgos y aplicado las medidas correctoras necesarias.

"No estamos pidiendo paralizar el ferrocarril sin criterio. Estamos pidiendo que se compruebe si existen riesgos graves y que, allí donde no pueda garantizarse la seguridad se actúa antes de que vuelva a ocurrir un accidente", señalan desde SFF-CGT.

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El sindicato apunta que muchas de las cuestiones que ahora traslada a la agencia estatal de seguridad fueron advertidas antes del accidente de Urda.

En 2026, recuerda el sindicato que remitió diferentes escritos a Adif sobre las condiciones de trabajo en los centros de regulación de circulación, la carga mental, la suficiencia y estabilidad de las plantillas, la experiencia necesaria para asumir determinados puestos, la formación práctica y la gestión de situaciones degradadas.

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Asimismo, señala que estas advertencias no se han limitado a Adif, ya que también trasladó al ministerio de Transportes, de Trabajo y a los grupos parlamentarios en 2025 su preocupación por la evolución del sistema ferroviario, el mantenimiento, las incidencias, la obsolescencia de sistemas, la fragmentación de actividades y la relación entre condiciones laborales y seguridad.

SFF-CGT insiste en que la seguridad ferroviaria no puede analizarse atendiendo únicamente a una avería, una empresa, un colectivo o la última decisión adoptada antes de una accidente.

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El sindicato reclama que las actuaciones analicen conjuntamente la infraestructura, los sistemas de seguridad, mantenimiento, material rodante, operación, procedimientos, organización de trabajo y personal, ya que forman parte de un mismo sistema.

Además, pide que la revisión no se limite al accidente de Urda, sino que determine si los riesgos identificados pueden estar presentes en otros puntos. EFE

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