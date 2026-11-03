Orian Goren, única novedad en la lista del Barça para recibir al Aston Villa

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Barcelona, 3 nov (EFE).- La presencia del centrocampista Orian Goren es la única novedad en la lista de convocados del Barcelona para medirse este martes (21:00 CET) en el Spotify Camp Nou al Aston Villa inglés en la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El futbolista del filial ya se entrenó el lunes con el primer equipo y sustituye al también centrocampista Ebrima Tunkara, que no está inscrito en la lista B para disputar la máxima competición europea.

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Para enfrentarse al equipo que entrena Unai Emery, el técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, no podrá contar con los defensas Jules Kounde, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen y el centrocampista Dani Olmo, además del delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración.

Los 23 convocados por el técnico azulgrana son: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Àlex Campos y Guillen Víctor (defensas); Fariñas, Gavi, Fermín López, Rodrigo Hernández, Pedri, De Jong, Bernal y Orian Goren; Gabriel Jesús, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim (delanteros). EFE

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