Mutua Madrileña asegura los primeros veinte coches autónomos en España

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Madrid, 3 nov (EFE).- Mutua Madrileña es la compañía encargada de asegurar los veinte vehículos que forman parte del primer piloto de coches autónomos que Uber y WeRide han puesto en marcha en España en colaboración con la Comunidad de Madrid.

En un comunicado remitido este martes, la compañía ha recordado que los vehículos comenzaron a circular en pruebas por la capital en octubre, inicialmente con la supervisión de un operador de seguridad a bordo.

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Para Mutua Madrileña, la participación en este proyecto permitirá a la compañía obtener experiencia y datos en condiciones reales para analizar cómo evoluciona el riesgo y qué modelos de aseguramiento pueden adaptarse mejor a la movilidad autónoma.

"El piloto permitirá, además, profundizar en algunos de los grandes retos que plantea esta tecnología para el seguro de Autos, como la protección de las víctimas, el reparto de responsabilidades entre los distintos actores o la cobertura de nuevos riesgos tecnológicos", ha añadido.

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En opinión de la compañía, el principal valor de este piloto es que permitirá obtener experiencia real para entender mejor cómo evoluciona el riesgo y qué modelos de aseguramiento serán los más adecuados para la movilidad autónoma", según asegura el subdirector general del Negocio Asegurador de Mutua Madrileña, Jesús del Río.

Mutua Madrileña ha explicado que la conducción autónoma obligará al seguro de Autos a evolucionar a medida que aumente el nivel de automatización. "Mientras siga existiendo responsabilidad del conductor, las coberturas tradicionales convivirán con nuevos riesgos vinculados al software, la conectividad, los sistemas de conducción y otros componentes tecnológicos", ha indicado.

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En los robotaxis y las flotas autónomas también cambiará el reparto de responsabilidades. El propietario o el operador de la flota tenderá a ser el asegurado, mientras que el fabricante, el proveedor del sistema de conducción o la plataforma podrán asumir responsabilidades en función del origen del siniestro.

"El seguro de Autos no desaparece con la conducción autónoma. Evoluciona, cambia quién es el asegurado y amplía los riesgos que deben cubrirse, pero seguirá actuando como primera capa de protección e indemnización", ha manifestado Del Río. EFE

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