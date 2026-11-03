Menos frecuencias, más control e IA: medidas para reforzar la seguridad ferroviaria

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Gobierno ha anunciado un plan extraordinario para reforzar la seguridad de la alta velocidad, que incluye reducir temporalmente las frecuencias de la línea Madrid-Sevilla, introducir una segunda validación en determinadas decisiones de los centros de control, reforzar las plantillas y desarrollar nuevas herramientas tecnológicas.

Estas actuaciones se suman a las ayudas para las víctimas y a un mecanismo para limitar los precios en situaciones de emergencia, según ha anunciado este martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el consejo de ministros en una rueda de prensa.

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Tras retirar los trenes siniestrados, se ha solicitado autorización judicial para iniciar la reconstrucción, según ha anunciado.

Aunque los daños afectan a algo más de 40 metros, se actuará en un entorno de unos 400 metros por prudencia. El ministro estima un plazo máximo de diez días naturales para reponer la línea, condicionado al permiso del juzgado.

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Estas son las principales medidas de seguridad anunciadas:

Cuando se restablezca la circulación, se reducirá el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla -aunque manteniendo el número de plazas- hasta completar el despliegue del sistema ERTMS y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

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Se desarrollará un software con alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas y mecanismos de validación. También se mejorará la presentación visual de la información para facilitar la identificación de la posición de los trenes y del estado de las vías.

Un agente de inteligencia artificial, integrado en un gemelo digital de la red, supervisará el funcionamiento del sistema, anticipará escenarios y detectará anomalías. También monitorizará las conversaciones entre maquinistas y controladores para facilitar su trabajo y reducir la posibilidad de errores.

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Las decisiones de los centros de control, cuando no se cuente con la asistencia de los sistemas de bloqueo automático, deberán ser supervisadas y validadas por, al menos, un segundo controlador. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria revisará además la normativa y la operativa del sistema.

Se elaborará un estudio técnico con expertos independientes para valorar nuevas medidas de seguridad pasiva en los coches. Entre ellas figura el rediseño de los espacios de equipaje mediante compartimentos cerrados, similares a los de los aviones, para evitar que las maletas salgan proyectadas en frenazos o impactos.

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Transportes prevé aumentar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los controladores, siguiendo los planes acordados con los sindicatos.

Se modificará la regulación de los descansos de los responsables de regular el tráfico para adaptarlos a los periodos de mayor exigencia. Los protocolos de control de fatiga utilizados para maquinistas se extenderán a otros perfiles críticos, como el personal de seguridad en obras ferroviarias.

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Se reforzará la formación continua de los controladores con mentorías, nuevas acreditaciones y simulacros periódicos centrados en la gestión de situaciones excepcionales.

Se establece un régimen de ayudas directas para las víctimas y sus familiares, junto con anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil. Por fallecimiento, se prevén 72.121,46 euros de ayuda directa y otro anticipo de la misma cuantía. Las ayudas directas serán no reembolsables, estarán exentas de IRPF y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones.

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Por lesiones, las ayudas oscilarán entre 2.400 euros de mínimo y 84.141 de máximo. La cuantía de los anticipios será la misma.

Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán, excepcionalmente, la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos. Esa consideración se aplicará también a determinadas prestaciones y pensiones cuando resulte más favorable. La protección se reconocerá de oficio y con efectos retroactivos.

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Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno desplegarán oficinas de atención integral para ayudar a solicitar y tramitar las ayudas y los anticipos. Quienes no puedan desplazarse podrán recibir atención en su domicilio.

Se habilita un mecanismo para limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia. El objetivo es evitar subidas abusivas como las registradas en los transportes alternativos mientras permanece interrumpida la circulación ferroviaria. EFE