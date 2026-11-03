Los servicios de limpieza ultiman la retirada de los restos de la acampada de Sol

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Madrid, 3 nov (EFE).- Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid están ultimando la retirada de todos los restos de la acampada por la vivienda en la Puerta de Sol que ha sido desalojada esta madrugada por las policías Nacional y Municipal.

Una vez que las personas que quedaban en las tiendas de campaña han sido desalojadas y se han retirado, los operarios han comenzado a limpiar la Puerta de Sol de todos los restos de la acampada.

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Minutos antes de las 9 de la mañana ya sólo quedan apenas unos pocos elementos abandonados en una pequeña franja de la plaza frente a la Real Casa de Correos y se ve el movimiento de varios operarios con un par de excavadoras y tres camiones en los que se están depositando los restos de la acampada.

La acampada, que comenzó el pasado 26 de septiembre tras el desalojo de su vivienda de Maricarmen Abascal, llegó a contar con 1.800 tiendas de campaña en la plaza.

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Las policías Nacional y Municipal han comenzado el desalojo de Sol hacia las tres de la madrugada, en una intervención sin incidentes importantes salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Según las mismas fuentes, alrededor de 300 personas se encontraban durmiendo en la acampada en el momento del desalojo, que se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia y que, en el transcurso de la actuación, "se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia".

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La operación, según estas fuentes, la han desarrollado 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y Servicios Sociales. EFE