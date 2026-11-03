Los acampados en Sol denuncian la "intervención policial violenta" durante su desalojo

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Madrid, 3 nov (EFE).- Los acampados en la Puerta del Sol han denunciado haber sido desalojados esta madrugada por las fuerzas de seguridad con una "intervención policial violenta" en la que "varias compañeras han resultado heridas" como consecuencia del uso de gas pimienta y golpes y haber perdido sus enseres y pertenencias.

En un comunicado en la red social Instagram, el perfil oficial de la acampada ha asegurado que han sido desalojados, tras más de un mes acampados en la Puerta del Sol, mediante una "intervención policial violenta", ejecutada, según relatan, por unidades antidisturbios "dirigida por el PSOE".

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"Durante el operativo, varias compañeras han resultado heridas como consecuencia de golpes y de gas pimienta", ha mantenido la organización de la acampada en el comunicado, en el que ha advertido de que están trabajando para "comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras".

En las inmediaciones de la Puerta del Sol, donde ya no quedan tiendas de campaña ni enseres de la acampada en pie tras el operativo de limpieza, varios acampados han relatado a EFE la situación vivida esta madrugada durante el desalojo, que se produjo con "un minuto exacto" por parte de la Policía para sacar todas sus pertenencias.

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"A las tres de la mañana me despertó mi pareja diciendo: Pablo nos vamos, están entrando los antidisturbios", ha recordado este joven, quien ha asegurado que muchos de los acampados han perdido sus pertenencias, como ropa, móviles y carteras, durante el desalojo.

Otro joven, que prefiere no dar su nombre, ha mostrado su descontento con la forma de actuar de la policía que, si bien les habían advertido de que les darían tiempo para el desalojo, efectuaron un dispositivo rápido "un lunes de madrugada, sin previo aviso" y tras el que las excavadoras "han arrasado con todo".

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De acuerdo a estos acampados y tal y como mantiene el comunicado de la organización, agentes de la policía les han "aplicado todo tipo de violencia" durante el desalojo; en sus palabras, les han "sacado a la fuerza" de la acampada y han ejercido una "brutalidad".

Fuentes de la Delegación del Gobierno, por su parte, han mantenido que el desalojo en la Puerta del Sol se ha desarrollado sin disturbios "ni episodios de violencia" y en el transcurso de la actuación se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia.

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El dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales.

La Delegación del Gobierno ha destacado la coordinación entre los cuerpos y servicios participantes y agradece la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación que ha permitido completar el desalojo "sin alteraciones violentas del orden público, bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad". EFE

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