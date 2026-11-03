La reserva hídrica española baja de nuevo y se sitúa en el 56 % de su capacidad

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Madrid, 3 nov (EFE).- La reserva hídrica española ha vuelto a disminuir hasta el 56 % de su capacidad total al almacenar los embalses esta semana 31.402 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, con una pérdida de 407 hm³ respecto a la semana anterior.

Así lo ha constatado este martes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado en el que indica que las precipitaciones han sido muy escasas en toda España en los últimos siete días.

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La máxima se ha producido en Alicante con 15,6 mm (15,6 l/m²), tal y como puntualiza esa cartera.

Un total de catorce cuencas han perdido agua embalsada respecto a la semana anterior, especialmente las del Cantábrico Occidental, donde ha bajado un 3,1 %; Cantábrico Oriental, donde el recurso ha descendido un 2,70 %; Duero (2 %), Miño-Sil (1,6%) y Galicia Costa (1,1 %).

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También han visto reducidos sus registros, si bien ya por debajo del 1 por ciento, las siguientes cuencas: Tajo (0,9 %), cuencas internas de Cataluña (0,6 %); Tinto, Odiel y Piedras, Segura y Ebro (cada una con un descenso del 0,5 %); Guadalete-Barbate y Cuenca Mediterránea Andaluza (con un descenso cada una del 0,3 %), y Guadiana y Guadalquivir, que han perdido un 0,2 % individualmente.

Por otro lado, han quedado al mismo nivel las Cuencas internas del País Vasco, que se mantiene en el 71,4 % y la de Júcar, en el 52,1 %.

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Además, la media de la reserva hídrica española sigue estando en valores superiores respecto al año pasado por estas fechas, ya que cuenta con 2.654 hm³ más (tenía entonces 28.748 hm³), y respecto a la media de los últimos diez años, con 7.001 hm³ más (la media es de 24.401 hm³).

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

37

50,7 %

Cantábrico Occidental

490

245

50,5 %

Miño-Sil

3.030

1.470

48,5 %

Galicia Costa

684

304

44,4 %

Cuencas internas del País Vasco

21

15

71,4 %

Duero

7.602

3.293

43,3 %

Tajo

11.056

5.630

50,9 %

Guadiana

9.538

6.818

71,5 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

137

59,8 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.223

74,1 %

Guadalquivir

8.030

5.476

68,2 %

Mediterránea Andaluza

1.174

732

62,4 %

Segura

1.140

541

47,5 %

Júcar

2.846

1.482

52,1 %

Ebro

7.802

3.478

44,5 %

Cuencas internas de Cataluña

677

521

77 %

TOTAL

56.043

31.402

56 %

EFE

prc/acm

(infografía)