La reserva hídrica española baja de nuevo y se sitúa en el 56 % de su capacidad

Madrid, 3 nov (EFE).- La reserva hídrica española ha vuelto a disminuir hasta el 56 % de su capacidad total al almacenar los embalses esta semana 31.402 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, con una pérdida de 407 hm³ respecto a la semana anterior.
Así lo ha constatado este martes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado en el que indica que las precipitaciones han sido muy escasas en toda España en los últimos siete días.
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La máxima se ha producido en Alicante con 15,6 mm (15,6 l/m²), tal y como puntualiza esa cartera.
Un total de catorce cuencas han perdido agua embalsada respecto a la semana anterior, especialmente las del Cantábrico Occidental, donde ha bajado un 3,1 %; Cantábrico Oriental, donde el recurso ha descendido un 2,70 %; Duero (2 %), Miño-Sil (1,6%) y Galicia Costa (1,1 %).
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También han visto reducidos sus registros, si bien ya por debajo del 1 por ciento, las siguientes cuencas: Tajo (0,9 %), cuencas internas de Cataluña (0,6 %); Tinto, Odiel y Piedras, Segura y Ebro (cada una con un descenso del 0,5 %); Guadalete-Barbate y Cuenca Mediterránea Andaluza (con un descenso cada una del 0,3 %), y Guadiana y Guadalquivir, que han perdido un 0,2 % individualmente.
Por otro lado, han quedado al mismo nivel las Cuencas internas del País Vasco, que se mantiene en el 71,4 % y la de Júcar, en el 52,1 %.
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Además, la media de la reserva hídrica española sigue estando en valores superiores respecto al año pasado por estas fechas, ya que cuenta con 2.654 hm³ más (tenía entonces 28.748 hm³), y respecto a la media de los últimos diez años, con 7.001 hm³ más (la media es de 24.401 hm³).
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
37
50,7 %
Cantábrico Occidental
490
245
50,5 %
Miño-Sil
3.030
1.470
48,5 %
Galicia Costa
684
304
44,4 %
Cuencas internas del País Vasco
21
15
71,4 %
Duero
7.602
3.293
43,3 %
Tajo
11.056
5.630
50,9 %
Guadiana
9.538
6.818
71,5 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
137
59,8 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.223
74,1 %
Guadalquivir
8.030
5.476
68,2 %
Mediterránea Andaluza
1.174
732
62,4 %
Segura
1.140
541
47,5 %
Júcar
2.846
1.482
52,1 %
Ebro
7.802
3.478
44,5 %
Cuencas internas de Cataluña
677
521
77 %
TOTAL
56.043
31.402
56 %
EFE
prc/acm
(infografía)
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