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La defensa de Vidal-Quadras pide de 10 a 31 años de cárcel para los autores del atentado

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Madrid, 3 nov (EFE).- La defensa del político Alejo Vidal-Quadras pide a la Audiencia Nacional que condene a penas de entre 10 y 31 años de prisión y una indemnización de 250.000 euros por los delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio terrorista a los acusados de atentar contra él en noviembre de 2023.

Así consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE y en el que afirma que fue el "régimen teocrático de Irán" el que "a través de personas que no se han podido identificar", encargó el atentado contra Vidal-Quadras como represalia por su actividad política en favor de las resistencia iraní.

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El escrito recuerda que los trabajos del político español en apoyo de la resistencia iraní le llevaron a ser declarado objetivo del régimen y desde 2022 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán lo incluyó oficialmente en una lista de personas sancionadas, acusándolo de prestar apoyo al terrorismo.

El 9 de noviembre de 2023 intentaron atentar contra él cerca de su domicilio, en plena calle en Madrid, cuando un hombre le disparó en la cara y salió huyendo en una moto.

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En su escrito, la acusación relata que el atentado fue perpetrado por Mehrez Ayari, para quien pide 25 años de prisión como autor material del disparo y otros 6 años mas por pertenencia a organización criminal.

Detalla que Ayari huyó en moto del lugar de los hechos y se dirigió a un hotel en Fuenlabrada (Madrid) donde se reunió con Naraya Gómez Mala, quien le ayudó a huir del país. Así, para Gómez Mala, la acusación pide 20 años de prisión como cooperador necesario, más otros 6 años por pertenencia a organización criminal.

Indica que los acusados Sami Bekal Bounouare (alias «Pacho» y actualmente en paradero desconocido), Mehrez Ayari, Naraya Gómez Mala, Chahinez Kadid, Greg Oliver Marcano y Nafis Din Allouch Ahmed y Larbi Ayari constituyen un grupo organizado implicado en la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas y que estos, junto con Adrián Ruiz Blanco, son responsables del atentado.

Detalla que el atentado precisó de una preparación y concertación entre los miembros del grupo criminal y que Bekal fue el organizador del atentado y la persona que encargó a Ayari su ejecución.

Para Chahinez Kadid, que participó en las labores de vigilancia y seguimiento a Vidal-Quadras pide 20 años de prisión como cooperador necesario y otros 6 más por pertenencia a organización criminal; mientras que para Larbi Ayari -que participó en las labores de vigilancia y en las gestiones relacionadas con la elección del arma- solicita 15 años como cooperador necesario y otros 6 por pertenencia a organización criminal.

En cuanto a Greg Oliver Marcano, pide 15 años de prisión como cooperador necesario por tentativa de homicidio y 6 por pertenencia a organización criminal, igual que para Nafis Din Allouch Ahmed. El primero contactó con Adrián Ruiz para la adquisición de la moto en la que huyó el autor material del atentado, mientras que el segundo participó en las gestiones para proporcionarle alojamiento y el arma.

La menor petición de pena es para Adrián Ruiz Blanco, la persona que adquirió la moto en la que se desplazó el autor del atentado y para quien piden 10 años de prisión como cómplice. EFE

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