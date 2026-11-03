Felipe Orts y Sofía Rodríguez, al frente del equipo español para el Europe de Zeddam

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Redacción deporte, 3 nov (EFE).- Felipe Orts y Sofía Rodríguez, campeones de España de la modalidad, serán los referentes del equipo español que competirá en el Campeonato de Europa de ciclocrós de Zeddam (Países Bajos) que se disputará los próximos días 7 y 8.

La expedición española estará compuesta por 15 ciclistas, en la que destacan como referencias Felipe Orts y Sofía Rodríguez. El equipo dirigido por Javier Ruiz de Larrinaga afrontará una de las grandes citas de la temporada internacional con representación en las seis categorías de competición: élite, sub23 y júnior, tanto masculinas como femeninas.

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Ruiz de Larrinaga ha confeccionado la convocatoria definitiva después de realizar un exhaustivo seguimiento de los corredores y corredoras durante este primer tramo de la temporada de ciclocrós. Una decisión que quedó perfilada tras la disputa este pasado fin de semana del Amurrioko Ziklo-Krossa, tercera prueba de la Copa de España de Ciclocross 2026, que sirvió para evaluar el estado de forma de los candidatos.

Felipe Orts, con 8 títulos nacionales consecutivos y plata continental en 2024, centrará el foco en la competición élite masculina, donde estará acompañado por Raúl Mira, uno de los corredores más destacados en este inicio de la Copa de España.

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Por su parte, Sofía Rodríguez y Lucía González serán las encargadas de representar a España en la prueba élite femenina, conformando una dupla de gran experiencia en competiciones internacionales.

En categoría sub23 masculina, el seleccionador nacional ha apostado por Martín Fernández y Unax Galán, mientras que Ana López y Mirari Gotxi disputarán la competición sub23 femenina.

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La representación española se completará con siete ciclistas de categoría júnior: Pelayo Gancedo, Xavi Vidal, Guillermo García y Mikel Llorente en la prueba masculina, y Carla Bañuls, Gisela Herrero y Noa Vega en la femenina.

El Campeonato de Europa se desarrollará sobre un circuito de 2,97 kilómetros ubicado en la localidad neerlandesa de Zeddam, en el municipio de Montferland. El trazado presentará una combinación de zonas rápidas y sectores técnicos, con numerosas curvas, cambios de ritmo y una característica escalera que obligará a los corredores a demostrar su destreza tanto sobre la bicicleta como en los tramos a pie.

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La competición arrancará el sábado 7 de noviembre con la carrera júnior femenina a las 11:00 horas, seguida de la prueba sub23 masculina a las 13:00 horas y la élite femenina a las 15:00 horas.

El domingo 8 de noviembre se disputarán las otras tres carreras del programa, con la júnior masculina a las 11:00 horas, la sub23 femenina a las 13:00 horas y la élite masculina a las 15:00 horas, que pondrá el broche al campeonato. EFE

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