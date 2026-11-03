Espana agencias

Felipe Orts y Sofía Rodríguez, al frente del equipo español para el Europe de Zeddam

Guardar

Redacción deporte, 3 nov (EFE).- Felipe Orts y Sofía Rodríguez, campeones de España de la modalidad, serán los referentes del equipo español que competirá en el Campeonato de Europa de ciclocrós de Zeddam (Países Bajos) que se disputará los próximos días 7 y 8.

La expedición española estará compuesta por 15 ciclistas, en la que destacan como referencias Felipe Orts y Sofía Rodríguez. El equipo dirigido por Javier Ruiz de Larrinaga afrontará una de las grandes citas de la temporada internacional con representación en las seis categorías de competición: élite, sub23 y júnior, tanto masculinas como femeninas.

PUBLICIDAD

Ruiz de Larrinaga ha confeccionado la convocatoria definitiva después de realizar un exhaustivo seguimiento de los corredores y corredoras durante este primer tramo de la temporada de ciclocrós. Una decisión que quedó perfilada tras la disputa este pasado fin de semana del Amurrioko Ziklo-Krossa, tercera prueba de la Copa de España de Ciclocross 2026, que sirvió para evaluar el estado de forma de los candidatos.

Felipe Orts, con 8 títulos nacionales consecutivos y plata continental en 2024, centrará el foco en la competición élite masculina, donde estará acompañado por Raúl Mira, uno de los corredores más destacados en este inicio de la Copa de España.

PUBLICIDAD

Por su parte, Sofía Rodríguez y Lucía González serán las encargadas de representar a España en la prueba élite femenina, conformando una dupla de gran experiencia en competiciones internacionales.

En categoría sub23 masculina, el seleccionador nacional ha apostado por Martín Fernández y Unax Galán, mientras que Ana López y Mirari Gotxi disputarán la competición sub23 femenina.

La representación española se completará con siete ciclistas de categoría júnior: Pelayo Gancedo, Xavi Vidal, Guillermo García y Mikel Llorente en la prueba masculina, y Carla Bañuls, Gisela Herrero y Noa Vega en la femenina.

El Campeonato de Europa se desarrollará sobre un circuito de 2,97 kilómetros ubicado en la localidad neerlandesa de Zeddam, en el municipio de Montferland. El trazado presentará una combinación de zonas rápidas y sectores técnicos, con numerosas curvas, cambios de ritmo y una característica escalera que obligará a los corredores a demostrar su destreza tanto sobre la bicicleta como en los tramos a pie.

La competición arrancará el sábado 7 de noviembre con la carrera júnior femenina a las 11:00 horas, seguida de la prueba sub23 masculina a las 13:00 horas y la élite femenina a las 15:00 horas.

El domingo 8 de noviembre se disputarán las otras tres carreras del programa, con la júnior masculina a las 11:00 horas, la sub23 femenina a las 13:00 horas y la élite masculina a las 15:00 horas, que pondrá el broche al campeonato. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

El propietario documenta en sus redes sociales cada fase de una obra que realiza sin experiencia previa en albañilería

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

Los expertos dan las claves: “La mejor variedad de patata para freír es la Agria; la Monalisa tiene demasiada agua y la Kennebec es buena para guisos”

En el mundo existen unas 7.000 variedades diferentes de patata, cada una de ellas con diferentes características organolépticas y de textura

Los expertos dan las claves: “La mejor variedad de patata para freír es la Agria; la Monalisa tiene demasiada agua y la Kennebec es buena para guisos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Cuál es el ejercicio fácil de hacer en casa que ayuda a reducir la presión arterial: un estudio demuestra que tiene efecto en solo 4 semanas

Esta actividad física ha resultado ser beneficiosa para la salud cardiovascular

Cuál es el ejercicio fácil de hacer en casa que ayuda a reducir la presión arterial: un estudio demuestra que tiene efecto en solo 4 semanas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

La Guardia Civil multa a Arturo Pérez-Reverte: “Me ha calzado cien mortadelos. Les he deseado buen servicio”

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

ECONOMÍA

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Óscar Puente anuncia que cada familia de los fallecidos en Urda recibirá 144.242 euros: “Son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”