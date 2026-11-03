Expresidente de Melilla denuncia vulneración de presunción de inocencia ante la jueza

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Melilla, 3 nov (EFE).- El expresidente de Melilla y líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, ha denunciado ante la jueza que investiga delitos relacionados con la corrupción y compra de votos en el anterior Gobierno local que no se le está garantizando la presunción de inocencia ni el principio de igualdad.

Aberchán hizo esta afirmación ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla el pasado 23 de octubre en su declaración como investigado en la operación Santiago-Rusadir, por la que fue detenido en marzo de 2024 junto a varios exconsejeros de Melilla y estuvo en prisión provisional más de dos meses.

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En la comparecencia en sede judicial, a la que ha tenido acceso EFE, Aberchán se niega a declarar, pero pide permiso a la jueza para manifestar que no se le está garantizando el principio de igualdad ni la presunción de inocencia, “dos pilares fundamentales” en el Estado de derecho que “no solo hay que garantizar, sino parecer que se está garantizando”.

“Quiero decir esto porque he hecho un ejercicio muy fuerte en paciencia, en contenerme, en creencia al Estado de derecho y en respeto a su señoría”, agrega Aberchán ante la jueza.

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También recuerda que tiene 67 años, lleva 40 trabajando en España como médico cirujano y ha estado dedicado a la vida política 25, la mayoría en la oposición, aunque también ostentó “alta responsabilidad como la presidencia de esta ciudad”, y siempre ha vivido y vive actualmente “en la fuerza del Estado de derecho, desde el primer escalón hasta el último”.

En declaraciones a EFE, el portavoz jurídico y miembro de la Ejecutiva de CPM, Isaac Fernández, ha explicado que Aberchán, al igual que la gran mayoría de las personas investigadas citadas, no están prestando declaración porque la jueza basa las declaraciones “en un supuesto atestado resumen” que no se les ha notificado.

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“Están yendo a declarar sin saber sobre lo que van a declarar”, de ahí que se acojan a su derecho a no responder en estas citaciones que, según CPM, se están realizando de una manera masiva, “a más de 100 personas, a algunas hasta tres veces” por tratarse de varias piezas.

También ha destacado que “curiosamente, estas citaciones han coincidido con un periodo electoral, cosa que en Melilla suele pasar”, lo que se une a “una especie de pena de telediario” que CPM considera que se está dando y que le lleva a “sospechar que hay un trasfondo de utilización política de este procedimiento”. EFE

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