29N.- El PP exige acceso a la información diaria que Correos envía a Interior sobre las solicitudes de voto por correo. El PP ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) tener acceso a la información que la sociedad estatal Correos proporciona diariamente al Ministerio del Interior sobre la evolución de las solicitudes de voto por correspondencia. POLITICA DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS

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El PP ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) tener acceso a la información que la sociedad estatal Correos proporciona diariamente al Ministerio del Interior sobre la evolución de las solicitudes de voto por correspondencia.

En un comunicado, el PP no cuestiona que Interior reciba ese parte diario, pero exige que la información sea compartida "al mismo tiempo, con el mismo nivel de detalle y en las mismas condiciones" con la JEC y con todas las formaciones que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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A su juicio, se trata de "información especialmente relevante" en pleno proceso electoral, pues incluye la evolución diaria de las solicitudes de voto por correo, cifras de entrega de la documentación a los electores y votos enviados a las Mesas, así como la comparación con anteriores elecciones.

Según explica, una orden ministerial de 2025 dejó establecido que esta información sólo se enviaría al Ministerio del Interior, lo que consideran que da "ventaja" e "información privilegiada" a los socialistas respecto de las demás candidaturas.

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"En unas elecciones no puede haber candidaturas con más información que otras --argumentan--. La información electoral no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno: mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos".

VERIFICAR EL PROCESO

Desde Interior han explicado que Correos facilita a este departamento ministerial, en su calidad de responsable de la coordinación de los procesos electorales en España, información sobre la ejecución de las obligaciones postales impuestas con motivo de la celebración electoral, entre ellas de las vinculadas al voto por correo.

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Esto se hace, según subrayan a Europa Press fuentes de Interior, "con la única finalidad de verificar el correcto funcionamiento de las actuaciones que tiene encomendadas el servicio postal".

En este sentido, ha señalado que el Consejo de Ministros publica todos los años un acuerdo de imposición de obligaciones postales a Correos, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante Orden del Ministerio de la Presidencia, y que incluye este requerimiento.

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Este acuerdo se aprueba en cumplimiento de la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia postal en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española. "Solo el Gobierno de la Nación puede imponer estas obligaciones al operador postal que tenga encomendado el servicio postal universal con el objetivo de salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales", han precisado desde Interior.