El PP dice que la dimisión de Puente "llega 116 vidas tarde"

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Madrid, 3 nov (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes, tras anunciar el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, su dimisión, que ésta "llega 116 vidas tarde".

Puente ha anunciado su dimisión al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, porque un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

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Al salir de la sala donde se ha celebrado la comparecencia y a pregunta sobre qué le parecía la decisión que acababa de anunciar Puente la portavoz del PP se ha limitado a decir con rostro serio: "llega 116 vidas tarde".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que la dimisión de Puente era "imprescindible, pero no suficiente", al asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "responsable de haber nombrado como ministros de Transportes a Ábalos, hoy en la cárcel, y a Puente, un tuitero pendenciero al que mantuvo después de la tragedia de Adamuz".

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"El 29N les dimitiremos a todos", ha escrito Tellado en la red social X. EFE