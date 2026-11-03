El Gobierno replica a Feijóo que envió una corona por Báñez y dio el pésame a su familia

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Gobierno ha replicado este martes a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haber dado el Ejecutivo las condolencias a su partido por el fallecimiento de Fátima Báñez, asegurando que el pésame se trasladó a la familia de la exministra y se envió una corona al tanatorio.

Una corona que, según han informado fuentes del Gobierno, fue enviada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en nombre de todo el Gabinete.

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El líder del PP ha lamentado no haber recibido ninguna llamada ni ningún mensaje de Sánchez ni del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha considerado que eso demuestra que el jefe del Ejecutivo tiene "un problema de talante y de entender que un presidente de Gobierno está por encima de las discrepancias", que gobierna para "quien le vota y no le vota" y que debería tener "cortesía" con el jefe de la oposición.

Las fuentes del Gobierno han señalado que no querían entrar en polémica por este asunto pero sí han informado de esa corona enviada por Sánchez y de que el Ejecutivo trasladó sus condolencias a la familia de la exministra.

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Respecto a la posibilidad de que se organice un acto de homenaje a las víctimas con carácter de Estado, el Gobierno señala que se hará lo que decidan los afectados. EFE