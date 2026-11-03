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El Gobierno invertirá 80 millones de euros en la recuperación de 78 monumentos históricos

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Gobierno invertirá 80 millones de euros en la recuperación de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, repartidos en 73 municipios de 14 comunidades autónomas, como parte del programa del 2 % Cultural correspondiente al 2025.

El Ejecutivo ha aprobado este martes el listado provisional de actuaciones elegidas entre las 422 solicitudes recibidas para la convocatoria de 2025, con un importe medio de los proyectos presentados de unos 860.000 euros.

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El programa 2 % Cultural nace de la obligación de los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes y Movilidad Sostenible y Cultura de destinar el 2 % de sus partidas de contratos de obras públicas a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística.

Según cálculos del Gobierno, la inversión total para la recuperación de los elementos patrimoniales elegidos será de 133 millones de euros, para los que el Gobierno aporta 80 millones y los 55 restantes correrán a cargos de otras entidades y administraciones.

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• Andalucía: 13,8

• Aragón: 1,6

• Principado de Asturias: 2,1

• Canarias: 0,6

• Castilla y León: 11,3

• Castilla-La Mancha: 5,3

• Catalunya: 11,7

• Comunitat Valenciana: 5,7

• Extremadura: 4,1

• Galicia: 9,1

• Comunidad de Madrid: 1,5

• Región de Murcia: 8,2

• Navarra: 3,3

• Euskadi: 1,2

Las 10 actuaciones con mayor aportación del 2 % Cultural son:

El Monasterio de Santa Catalina de Siena, en Valladolid, con 4,22 millones de ayuda; el Monasterio de Sant Feliu de Guíxols, 3,90 millones; el Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, 3,72 millones, y la Casa del Niño de Cartagena, con 3,13 millones.

También forman parte de las 10 mayores actuaciones el Hospital General de Simón Ruiz, en Medina del Campo, 2,97 millones; el Monasterio de San Salvador, en Lourenzá, 2,86 millones; el Palacio Vázquez de Molina, en Úbeda, 2,25 millones; la alcazaba de Badajoz, 2,21 millones; la muralla de Valls, en Tarragona, 1,52 millones, y el Alcázar de Guadalajara, con 1,51 millones.

Además, la Comisión Mixta, que integra a representantes de los tres ministerios que participan en el programa, ha autorizado una nueva convocatoria de 45 millones de euros que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026. EFE

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