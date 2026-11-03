El G-9 de Universidades reclama más inversión en ciencia para alcanzar el 2,12 % del PIB

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Toledo, 3 nov (EFE).- La Comisión Sectorial de Investigación y Transferencia del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidido por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha analizado la evolución de la inversión en I+D+i en España y ha reclamado más inversión en ciencia para alcanzar el 2,12 % del PIB.

El grupo, según ha informado en un comunicado de prensa, ha expresado su preocupación porque, pese al crecimiento y al esfuerzo de los últimos años, la trayectoria prevista resulta insuficiente para alcanzar los objetivos estatales propuestos.

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La Fundación COTEC ha calculado que la inversión en I+D+i ha aumentado alrededor del 7 %, hasta los 25.601 millones de euros, equivalentes al 1,52 % del PIB.

Sin embargo, según sus proyecciones, incluso manteniendo ese crecimiento anual, España llegaría a 2027 con un 1,59 % del PIB en inversión en investigación, muy lejos del 2,12 % fijado por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2027.

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Según los cálculos de COTEC aportados por G-9, alcanzar el objetivo en 2027 exigiría aumentar la inversión en I+D+i cerca de un 24% anual en 2026 y 2027, lo que supondría elevar la inversión hasta unos 39.155 millones de euros, alrededor de 13.554 millones más que la cifra prevista para 2025.

Por ello, el G-9 ha reclamado una senda presupuestaria estable y verificable que permita acelerar la convergencia y avanzar también hacia los compromisos anunciados con la reforma de la Ley de la Ciencia: alcanzar en 2030 una financiación pública de la I+D+i del 1,25 % del PIB y una inversión conjunta, pública y privada, en investigación del 3 % del PIB.

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El G-9 ha hecho un llamamiento a todos los actores implicados para realizar un esfuerzo adicional y coordinado, especialmente ante la finalización del ciclo de inversiones extraordinarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, impulsado tras la crisis de la covid-19.

El grupo ha considerado esencial dar continuidad al esfuerzo realizado y consolidar las capacidades científicas que estos recursos han contribuido a desarrollar.

Este compromiso debe traducirse en financiación plurianual, convocatorias previsibles, apoyo a las infraestructuras, oportunidades para atraer y retener talento y una mayor inversión privada.

Reunión en Toledo de representantes de los consejos sociales del G9+

Por otro lado, el Campus de Toledo de la UCLM ha acogido las Jornadas de presidencias y secretarías del G9+ de Consejos Sociales Universitarios, un encuentro de trabajo en el que representantes de estas instituciones han analizado los principales retos y oportunidades de la universidad en ámbitos como el emprendimiento, la transferencia de conocimiento, el cumplimiento normativo y el fortalecimiento de la relación entre universidad y sociedad.

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A lo largo de las sesiones, las personas responsables de los consejos sociales han abordado cuestiones relacionadas con el impulso del emprendimiento en las universidades integradas en el G9+, analizando iniciativas y modelos de apoyo a la creación de empresas basadas en el conocimiento y al desarrollo de empresas derivadas universitarias. EFE