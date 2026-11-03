El funeral de De Miguel será en Navahermosa, acompañado por la plantilla del Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife, 3 nov (EFE).- El Club Deportivo Tenerife ha anunciado que el funeral del jugador Jesús de Miguel, fallecido como consecuencia del golpe recibido durante el partido con el FC Andorra, será en Navahermosa, en la provincia de Toledo, en cuanto se pueda trasladar su cuerpo a la península.

En una comparecencia ante los medios, el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García, ha explicado que la primera plantilla y la directiva podrían acudir a la localidad toledana para dar el último adiós al futbolista y han trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas.

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El club ha convocado además a su afición y al conjunto de la isla de Tenerife a un homenaje el sábado, a las 18.00 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. EFE

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