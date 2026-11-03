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El edil del PP dice que es falso que agrediese al delegado del Gobierno en Cantabria

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Santander, 3 nov (EFE).- El concejal del PP en Ruesga (Cantabria) David Setién ha afirmado que es "absolutamente falso" que agrediese al delegado del Gobierno en Cantabria y líder del PSOE en esta comunidad, Pedro Casares, y lamenta la "torticera utilización política de unos hechos sin cabida alguna en el ámbito jurídico penal".

Casares ha denunciado ante la Guardia Civil una agresión "física y verbal" en una feria ganadera de Cantabria este pasado domingo.

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La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer en un comunicado la interposición de esa denuncia, aunque no precisa contra quién se dirige.

Sin embargo, fuentes del PSOE han confirmado a EFE que el denunciado es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ruesga y candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones de 2023, David Setién.

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En un comunicado remitido a los medios de comunicación a través de su abogado, y "sin tener conocimiento de la denuncia ante la Guardia Civil al parecer interpuesta por Casares", el concejal tacha de "sorprendentes" las manifestaciones del delegado del Gobierno y asegura que causan "estupor".

"Su falta de verosimilitud", asegura el texto remitido a los medios de comunicación, "dejan en mal lugar al señor Casares", indica.

Subraya en este sentido que "un relato como el efectuado debería haber llevado de forma inmediata a la identificación, detención y puesta a disposición judicial del supuesto agresor en el momento". Y ello al tratarse "de un presunto delito perseguible de oficio".

"Sorprende y no resulta creíble su denuncia prácticamente dos días después de los hechos, cuando, según sus propias palabras, tomó conocimiento del cargo del alcalde pedáneo del señor Setién en representación de un partido político distinto al del señor Casares", se agrega en el texto.

Como los hechos se produjeron en un espacio público y "con diversas personas presentes", el concejal supone que éstas "dejarán constancia de la verdad".

Setién es alcalde pedáneo de Matienzo por el PP y fue en 2023 el candidato a la Alcaldía de Ruesga, un municipio de unos 800 habitantes, aunque fuentes del partido apuntan a EFE que no es afiliado.

EFE

ppc/jlp

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