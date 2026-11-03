El Cabildo de Tenerife decreta un día de luto oficial por la muerte de Jesús de Miguel

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Santa Cruz de Tenerife, 3 nov (EFE).- El Cabildo de Tenerife declarará un día de luto oficial, a partir de las 00:00 horas del miércoles 4 de noviembre, en señal de duelo por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

Como muestra de respeto y condolencia, la bandera de Tenerife ondeará a media asta durante la jornada en los edificios de la corporación insular.

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Asimismo, el Cabildo convoca a la ciudadanía a participar en un minuto de silencio que tendrá lugar mañana miércoles, a las 11:30 horas, en las puertas del Palacio Insular.

La Corporación hace un llamamiento a la sociedad tinerfeña para que se sume a este acto de recuerdo y homenaje, y para trasladar conjuntamente sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a sus seres queridos y a toda la familia del CD Tenerife.

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Con esta declaración, el Cabildo quiere expresar "el dolor y la consternación de toda Tenerife ante una pérdida que ha conmocionado profundamente a la isla, y que ha causado también una enorme tristeza en el conjunto del mundo del deporte y, especialmente, del fútbol". EFE