El BOE publica la declaración de Sopela, Urduliz y Bergara (País Vasco) como tensionados

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado la declaración de los municipios vascos de Sopela, Urduliz y Bergara como zonas de mercado residencial tensionado, lo que permite controlar los precios del alquiler.

Así lo ha dictaminado la secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana durante el tercer trimestre del año en virtud de lo que faculta la Ley por el derecho a la vivienda.

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Tras la declaración de estas zonas tensionadas (Sopela y Urduliz el pasado 27 de julio y Bergara el 11 de septiembre), este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de los tres municipios como tensionados. Esta resolución será efectiva desde mañana, miércoles.

Con esta declaración se busca limitar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda.

En este sentido, se establecen topes en el precio de los nuevos contratos de alquiler basados en índices de referencia oficiales como el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler (SERPAVI).

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De esta forma, desde mañana, todos los nuevos contratos del alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior.

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida. EFE

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