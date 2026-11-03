El Atlético se une “al dolor” y envía su “más sentido pésame”

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Atlético de Madrid se unió este martes “al dolor por el fallecimiento” del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda y envió su “más sentido pésame” a sus familiares, amigos y todos los miembros y aficionados del club canario.

“Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del CD Tenerife. Descanse en paz”, publicó el club madrileño en sus canales oficiales.

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El jugador, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. EFE