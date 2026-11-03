El Athletic suma más victorias (20) que derrotas (17) en Pamplona

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Bilbao, 3 nov (EFE).- El Athletic Club ha logrado más victorias (20) que derrotas (17), además de 15 empates, en los 52 partidos oficiales que ha disputado como visitante frente a Osasuna, rival al que se medirá el próximo sábado en El Sadar (18.30 horas).

El último triunfo rojiblanco en Pamplona se produjo hace casi dos años, el 21 de diciembre de 2024, cuando el Athletic se impuso por 1-2 después de remontar, con goles de Guruzeta y Berenguer, el tanto inicial de Lucas Torró.

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La última victoria de Osasuna como local frente al conjunto bilbaíno se remonta al 25 de mayo de 2023, en un encuentro correspondiente a la antepenúltima jornada de Liga que se resolvió con un 2-0, con tantos de Lucas Torró y Ante Budimir.

El Sadar es, además, uno de los cuatro estadios de Primera División en los que el Athletic presenta un balance de victorias superior al de derrotas. Los otros tres son Mendizorroza (18 triunfos, 9 derrotas y 10 empates), Vallecas (9 victorias, 7 derrotas y 9 empates) y el Ciutat de València (8 victorias, 7 derrotas y 5 empates). EFE

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ibn/sf/jpd