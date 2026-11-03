Detenidos en Barcelona dos fugitivos reclamados por Bosnia y Herzegovina y Croacia

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Barcelona, 3 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a dos fugitivos reclamados por sus respectivos países, uno de Bosnia y Herzegovina, buscado por homicidio, y otro de Croacia, tras haber obtenido documentación oficial con una identidad falsa.

Sobre los dos detenidos, ambos de 43 años, pesaba una Orden Internacional de Detención y una Orden Europea de Detención y Entrega, según han informado este martes los Mossos d'Esquadra.

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La primera de las actuaciones policiales tuvo lugar el pasado 16 de octubre, cuando agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas leves y de un delito de daños.

Cuando fue trasladado a dependencias policiales de los Mossos, los agentes comprobaron que su documentación era falsa. Las pesquisas para determinar su identidad real desvelaron que estaba reclamado por las autoridades de Croacia.

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El detenido está acusado en su país de un delito de falsificación documental y de usurpación de identidad, con penas de prisión que pueden llegar a los diez años.

La segunda de las detenciones se produjo el 21 de octubre, cuando agentes de Seguridad Ciudadana identificaron en Barcelona a un hombre, tras lo cual comprobaron que tenía ordenes de detención emitidas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina.

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Este segundo detenido está relacionado con un homicidio ocurrido en 2016, en el marco de una organización criminal dedicada a la comisión de secuestros y extorsiones. EFE