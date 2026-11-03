Espana agencias

Detenidos en Barcelona dos fugitivos reclamados por Bosnia y Herzegovina y Croacia

Guardar

Barcelona, 3 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a dos fugitivos reclamados por sus respectivos países, uno de Bosnia y Herzegovina, buscado por homicidio, y otro de Croacia, tras haber obtenido documentación oficial con una identidad falsa.

Sobre los dos detenidos, ambos de 43 años, pesaba una Orden Internacional de Detención y una Orden Europea de Detención y Entrega, según han informado este martes los Mossos d'Esquadra.

PUBLICIDAD

La primera de las actuaciones policiales tuvo lugar el pasado 16 de octubre, cuando agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas leves y de un delito de daños.

Cuando fue trasladado a dependencias policiales de los Mossos, los agentes comprobaron que su documentación era falsa. Las pesquisas para determinar su identidad real desvelaron que estaba reclamado por las autoridades de Croacia.

PUBLICIDAD

El detenido está acusado en su país de un delito de falsificación documental y de usurpación de identidad, con penas de prisión que pueden llegar a los diez años.

La segunda de las detenciones se produjo el 21 de octubre, cuando agentes de Seguridad Ciudadana identificaron en Barcelona a un hombre, tras lo cual comprobaron que tenía ordenes de detención emitidas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina.

Este segundo detenido está relacionado con un homicidio ocurrido en 2016, en el marco de una organización criminal dedicada a la comisión de secuestros y extorsiones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Bustamante se convierte en el décimo expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’: “Le he ganado la batalla al destino”

El cantante no consiguió completar la tarta con forma de bola de Navidad en la prueba de eliminación contra María Escoté

David Bustamante se convierte en el décimo expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’: “Le he ganado la batalla al destino”

El enfado de Carlos III al empaparse por no tener paraguas durante un acto en el Caribe: “Me han empezado a crecer berros en los pantalones”

El monarca se quedó varios minutos sin paraguas durante los actos por el 45.º aniversario de la independencia de Antigua y Barbuda

El enfado de Carlos III al empaparse por no tener paraguas durante un acto en el Caribe: “Me han empezado a crecer berros en los pantalones”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

El restaurante Michelin a pocos pasos del Palacio Real de Madrid donde degustar un menú de 6 pases por 29 euros

Lo vegetal es hilo conductor de la propuesta de Lucía Grávalos, quien apuesta por productos de la agricultura y la ganadería regenerativas

El restaurante Michelin a pocos pasos del Palacio Real de Madrid donde degustar un menú de 6 pases por 29 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La policía desaloja la acampada de Sol y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos y acusaciones de agresiones pese a que Delegación defiende una actuación “sin violencia”

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Nuevo examen a Óscar Puente en el Congreso sobre la segunda tragedia ferroviaria en 10 meses: el hemiciclo pedirá su dimisión y en el PSOE anticipan la actitud “dura” de los socios

Un socio gana la primera batalla al poderoso presidente Florentino Pérez: un juez obliga al Real Madrid a devolverle el abono que le había quitado por prestarlo a un amigo

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí”

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

DEPORTES

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”