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Colau cree que Puente debe dimitir por "empatía" y "humanidad" con las víctimas de Urda

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Madrid, 3 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, Ada Colau, cree que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe dimitir tras el accidente de tren de Urda (Toledo), no por señalar culpables sino por responsabilidad política y por mostrar "empatía" y "humanidad" con las víctimas.

"Es bueno y positivo para empezar a reconstruir esa confianza (en los trenes), que el presidente del Gobierno ha reconocido que estaba quebrada, que se asuman responsabilidades también políticas, que no tienen que ver con culpabilidades", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

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Por ello, ha pedido nuevamente la dimisión de Puente, que este martes comparece tras el Consejo de Ministros y a las 17:00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente en el que han muerto 69 personas, ya que considera que sería un gesto de "empatía" y "humanidad" hacia las víctimas, "sano" en una democracia.

Además, ha criticado que el ministro dijera que sopesa la opción de cortar el servicio durante las obras de remodelación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona porque, en su opinión, es "poco prudente" abrir nuevos debates que "generan más incertidumbre todavía" en medio de la "confusión" y el "dolor".

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Pese a insistir en la dimisión de Puente, Colau ha señalado que lo importante ahora, tras dos accidentes mortales de tren en la alta velocidad española en nueve meses, es buscar soluciones y no tirarse "los platos a la cabeza" ni emprender una "lucha partidista".

Por eso ha recordado la propuesta de Frente Amplio de alcanzar un pacto de Estado entre todas las formaciones políticas para revisar el funcionamiento del sistema ferroviario porque, según ha subrayado, no se trata de "fallos puntuales" sino de "un modelo al que se le saltan las costuras".

Por otro lado, Colau ha asegurado que está subiendo el apoyo del electorado hacia Frente Amplio y ha señalado que la intención es superar el 10 % puesto que eso "permitiría multiplicar no solo diputados, sino quitarle diputados a Vox", uno de sus principales objetivos en la campaña electoral, ha añadido. EFE

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