ClientEarth lleva a España a la Audiencia Nacional por "capturas accidentales" de cetáceos

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Madrid, 3 nov (EFE).- La organización ecologista ClientEarth ha acudido a la Audiencia Nacional para reclamar a España medidas eficaces de "seguimiento, prevención y reducción" de las "capturas accidentales" de delfines, marsopas y ballenas en aguas atlánticas, cuya mortalidad podría alcanzar al menos los 2.000 ejemplares anuales, según las estimaciones.

"El marco jurídico para proteger a los cetáceos ya existe, pero ahora debe aplicarse", ha señalado el abogado de ClientEarth Arthur Meeus en un comunicado.

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Meeus ha recordado que los Estados tienen la "obligación" de vigilar estas capturas y adoptar medidas cuando supongan un riesgo para la conservación de las especies protegidas.

La organización ya trasladó el pasado mes de julio al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su preocupación por la falta de actuaciones y reclamó reforzar la monitorización y recopilación de datos, pero, ante la "falta de respuesta", ha decidido acudir a los tribunales.

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ClientEarth ha reclamado que se implanten sistemas específicos de seguimiento, se adopten medidas de prevención y mitigación y se activen mecanismos de financiación para aplicarlas en las zonas donde estas capturas amenacen a las poblaciones de cetáceos.

Las aguas del Cantábrico y del noroeste peninsular, asegura la organización, constituyen un "hábitat clave" para estos animales, con 28 especies de delfines, marsopas y ballenas registradas en la región.

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Aunque los datos recabados muestran que el delfín común es una de las especies más afectadas, desde ClientEarth advierten de que las lagunas en la recopilación de datos dificultan conocer "la magnitud real del problema".

Meeus ha reclamado que España transforme sus compromisos legales en "medidas concretas" para reducir la "mortalidad evitable" de estos mamíferos marinos. EFE