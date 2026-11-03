Cae una red de "mulas bancarias" dedicada a estafas telemáticas con diez detenidos

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Valladolid, 3 nov (EFE).- La Guardia Civil de Valladolid y Barcelona han desarticulado una red de "mulas bancarias" dedicada a estafas telemáticas y unos 240.000 euros defraudados a distintas víctimas de distintos puntos de España, con diez personas detenidas, nueve en la provincia vallisoletana y una en Terrasa (Barcelona).

La Guardia Civil de Valladolid ha detallado este martes en un comunicado que se trata de una red centrada en el uso de cuentas bancarias de terceros, conocidas como “mulas bancarias”, para recibir, transferir y retirar dinero procedente de presuntas estafas, dificultando el seguimiento de los fondos y la identificación de sus destinatarios finales.

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La investigación detectó una estructura cuya actividad tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas bancarias, y que se extendía hasta la localidad de Terrassa (Barcelona), donde se efectuaban reintegros de dinero procedente de las estafas investigadas.

Los fondos procedentes de esas estafas telemáticas eran ingresados en distintas cuentas bancarias y posteriormente retirados en efectivo, con la utilización de terceras personas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar la identidad de quienes pudieran beneficiarse de las cantidades obtenidas ilícitamente.

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La actividad investigada habría ocasionado un perjuicio económico a diversas víctimas por todo el territorio nacional mediante diversos métodos de estafa entre los que se encuentran el "hijo en apuros" y la suplantación de una entidad confiable, conocida como "phishing", entre otros.

Lo defraudado asciende a 240.000,00 euros, lo que según la Guardia Civil refleja la dimensión económica y consecuencias que este tipo de delitos tiene para las personas afectadas.

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La Guardia Civil ha recordado que en caso de sospechar de vehículos o individuos que puedan estar involucrados en actividades delictivas, se encuentra a su disposición el teléfono de emergencias de la Guardia Civil, el número 062, con atención directa las 24 horas del día, los 365 días del año.EFE